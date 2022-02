Vodafone Italia e Linkem hanno annunciato in via ufficiale la partenza di una nuova partnership legata alla tecnologia 5G FWA (Fixed Wireless Access). Tale partnership punta a garantire un potenziamento delle reti wireless dei due operatori su tutto il territorio nazionale.

Le tecnologie FWA rappresentano una delle principali risorse per contrastare il Digital Divide e garantire l’accesso ad Internet ad alta velocità per tutti gli utenti che non sono ancora raggiunti dalla fibra ottica FTTH che, a differenza della rete FWA, richiede che il collegamento con l’abitazione dell’utente finale avvenga via cavo.

I dettagli dell’accordo tra Vodafone e Linkem

I due operatori hanno stretto un accordo “wholesale” reciproco che garantirà il mutuo accesso alle rispettive reti 5G FWA che consentono l’acceso ad Internet, in modalità wireless, da casa (tramite l’installazione di un apposito apparto di connessione) con una velocità massima di 1 Gigabit, la stessa garantita dalla maggior parte delle connessioni fibra ottica FTTH attualmente disponibili.

Grazie a questo accordo, la copertura dei servizi di Vodafone e Linkem, per quanto riguarda le offerte FWA, è destinata a registrare un notevole miglioramento, semplificando l’accesso alla banda ultra-larga wireless alle famiglie ed alle imprese italiane in tutte quelle aree ancora non raggiunte dalla fibra ottica. Il comunicato congiunto dei due provider non entra nei dettagli relativi al modo in cui i rispettivi servizi FWA verranno potenziati.

Linkem già da un po’ di tempo metteva a disposizione l’accesso al 5G FWA ai suoi clienti. Vodafone, invece, per ora limita le offerte FWA a 100 Mega di velocità massima. Grazie a quest’accordo però ci sarà, nel corso del prossimo futuro, un probabile potenziamento della rete con un aggiornamento dell’offerta commerciale. Aggiornamenti sulla questione arriveranno, di certo, nelle prossime settimane.

Il commento degli operatori

L’annuncio dell’accordo di mutuo accesso alle reti 5G FWA è stato accompagnato da nuove dichiarazioni da parte degli amministratori delegati delle due aziende. Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone Italia, ha sottolineato: “La partnership con Linkem coniuga il know-how di Vodafone nel costruire e operare reti wireless con la specializzazione nel segmento FWA, in cui Linkem ha sviluppato competenze e posizioni riconosciute dal mercato”.

Davide Rota, amministratore delegato di Linkem, ha aggiunto: “La partnership con Vodafone è molto importante dal punto di vista strategico. Le tecnologie wireless e in particolare il 5G avranno un ruolo sempre più rilevante per garantire la disponibilità di servizi a banda ultralarga altamente performanti per le famiglie e per le imprese in tutte le aree del Paese”

