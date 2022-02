Netatmo, nome piuttosto noto nel settore della smart home, ha ufficializzato oggi i nuovi alimentatori del proprio Campanello Intelligente con Videocamera, dei dispositivi che rendono l’installazione più semplice e integrata. Come? Ampliandone la compatibilità con gli impianti.

I nuovi alimentatori del Campanello Intelligente con Videocamera Netatmo

Prima di tutto, cos’è il Campanello Intelligente con Videocamera. Si tratta di un prodotto smart di Netatmo che permette di vedere e di ascoltare anche quando non ci si trova a casa. Al suono del campanello si riceve infatti una notifica sullo smartphone collegato in tempo reale, notifica che permette di interagire coi visitatori da remoto.

Oltre a questo permette di archiviare le registrazioni video salvate su microSD, e di usufruire di varie funzionalità gratuitamente (la modalità Non disturbare per disattivare temporaneamente i suoni o il supporto AI, ad esempio), compresa l’integrazione con Apple Homekit per creare scenari con altri dispositivi della smart home.

Comunque, tornando alla novità in questione, e cioè i nuovi alimentatori per il Campanello Intelligente con Videocamera di Netatmo, sono due e assicurano la compatibilità con impianti (8-24 V e 230 V), anche privi di un collegamento elettrico.

Si tratta in sostanza di un adattatore CA collegabile a una classica presa della corrente interna, mentre l’altro è un alimentatore da incasso integrato, per connettere il Campanello di Netatmo al cablaggio elettrico esistente senza collegarlo a una suoneria.

Prezzi e disponibilità dei nuovi alimentatori del Campanello Intelligente con Videocamera Netatmo

Questi due nuovi alimentatori del Campanello Intelligente con Videocamera di Netatmo sono già disponibili all’acquisto, direttamente sul sito web del produttore. Sia la versione classica a spina che quella a incasso costano 24,99 euro. Acquistandoli invece in coppia con il Campanello è possibile approfittare di uno sconto di 10 euro in entrambi i casi che permette di portarsi a casa entrambi i prodotti a 314,98 euro, prezzo che comprende la spedizione gratuita (con acquisti sopra i 50 euro).

