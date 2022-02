Mercedes ha presentato la sua nuova wallbox, una stazione di ricarica a parete in grado di connettersi a internet via cavo e Wi-Fi che permette agli utenti di controllare la ricarica domestica della propria auto elettrica in qualsiasi momento attraverso lo smartphone utilizzando l’app dedicata.

La stazione di ricarica eroga una potenza fino a 22 kW con corrente trifase e offre anche una panoramica sui costi di ricarica e suggerimenti per una gestione più efficiente dei consumi grazie al contatore di energia integrato.

La nuova Wallbox Mercedes ricarica auto elettriche e ibride in modo veloce e smart

La wallbox Mercedes sarà in grado di ricevere aggiornamenti software OTA per migliorare la propria efficienza e ottenere nuove funzionalità. Dotata di un sistema per la protezione dagli sbalzi di corrente, la wallbox include un led multicolore che riflette lo stato di funzionamento.

La nuova stazione di ricarica della Casa di Stoccarda viene fornita con un cavo di ricarica lungo sei metri con la classica presa tipo 2.

La wallbox Mercedes sarà disponibile in Italia a partire da aprile 2022 e acquistabile presso le concessionarie e attraverso lo shop online della casa. In Germania il prezzo consigliato è di 990 euro (Iva 19% inclusa), oltre ai costi di installazione.

La consulenza e l’installazione della Wallbox sono supportate dal rispettivo partner di installazione nazionale.

