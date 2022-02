In vista di San Valentino, MediaWorld ha lanciato la nuova campagna di offerte Red Price con tanti prodotti proposti a prezzo scontato, sia online che in negozio. Come da tradizione, le offerte MediaWorld coprono varie tipologie di prodotti con sconti su smartphone, computer, TV, grandi e piccoli elettrodomestici ed altre categorie. Di seguito andiamo a verificare quali sono le migliori offerte della nuova campagna Red Price di MediaWorld.

MediaWorld lancia le nuove offerte Red Price per San Valentino: ecco le proposte più interessanti

Le nuove offerte MediaWorld sono disponibili fino al prossimo 15 febbraio. Le occasioni per acquistare un nuovo prodotto a prezzo scontato non mancano di certo. Ci sono, infatti, offerte per tutte le esigenze. Partiamo dai prodotti Apple e, in particolare, dagli iPhone e gli iPad in offerta. Ecco alcuni dei modelli più interessanti:

Tra le promozioni disponibili con la nuova campagna Red Price di MediaWorld troviamo anche diversi notebook a prezzo scontato. Oltre all’immancabile MacBook Air M1, infatti, c’è la possibilità di acquistare alcuni dei migliori notebook Windows a prezzo ridotto. Ecco alcune delle migliori offerte:

Come sottolineato in precedenza, le offerte non si esauriscono ad iPhone e ultrabook. In sconto troviamo smartphone e diversi altri prodotti di sicuro interesse. Ecco alcune delle offerte più vantaggiose disponibili oggi da MediaWorld:

L’elenco dei prodotti in sconto è solo parziale. La gamma di offerte Red Price di MediaWorld, infatti, include un lungo elenco di prodotti a prezzo ridotto (sia online che in negozio). Da notare che sui prodotti in sconto è possibile sfruttare anche il ritiro gratuito in un negozio MediaWorld oltre alla possibilità di pagare con un finanziamento a tasso zero con 20 rate mensili.

