Realme ha presentato lo smartwatch economico DIZO Watch R il mese scorso, ma nuove indiscrezioni affermano che l’azienda sarebbe già pronta a lanciare un nuovo modello. Secondo l’informatore Mukul Sharma ci sarebbe un altro smartwatch DIZO Watch in cantiere, che approderebbe sul mercato come DIZO Watch S.

Il nuovo smartwatch offrirebbe un display AMOLED e dovrebbe costare all’incirca quanto DIZO Watch R, ma non è chiaro quali saranno le differenze. Presumibilmente DIZO Watch S condividerà le specifiche chiave con DIZO Watch R essendo sullo stesso livello di prezzo (circa 60 euro).

Il leaker non ha ancora fornito dei render per il prossimo dispositivo indossabile DIZO, tuttavia sarebbe in programma il lancio in India nelle prossime settimane.

DIZO Watch S debutterebbe in India il prossimo mese

Secondo l’indiscrezione DIZO rilascerebbe Watch S all’inizio di marzo, ma al momento non è noto se si tratterà ancora di un’esclusiva per il mercato indiano. DIZO Watch S dovrebbe essere compatibile anche con l’app DIZO 2.0, sulla cui si basa DIZO Watch R, e dovrebbe includere le funzionalità principali di quest’ultimo.

DIZO Watch R è dotato di un display da 1,3 pollici con risoluzione 360 ​​x 360 e luminosità fino a 550 nits. Lo smartwatch offre fino a 12 giorni di autonomia con una singola carica ed è dotato di un design con struttura in metallo.

DIZO Watch R offre numerose funzionalità per la salute e il fitness tra le quali il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il monitoraggio del sonno e della concentrazione di ossigeno nel sangue e oltre 110 modalità sportive.

Realme Watch S100 sarebbe prossimo al debutto

Secondo Mysmartprice, Realme potrebbe lanciare Watch T1 a livello globale come Watch S100 questo mese. Presumibilmente sarà disponibile nei due colori nero e grigio, ma non è chiaro se Realme venderà il cinturino bicolore di Watch T1 al di fuori della Cina.

Se Watch S100 fosse un Watch T1 rinominato, possiamo aspettarci un display da 1,3 pollici AMOLED, 4 GB di spazio di archiviazione, resistenza all’acqua fino a 5 ATM e connettività NFC. Ma anche in questo caso, vi sapremo dire di più a tempo debito.

In copertina: DIZO Watch R

