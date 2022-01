Qualche giorno fa ve ne parlavamo per via del suo debutto in Italia e oggi è già scontato quasi a metà prezzo. Accenniamo al nuovo proiettore portatile di Samsung, The Freestyle, che per via di una combinazione di dettagli favorevoli, si lascia acquistare “con poco”. Scopriamo subito come.

L’offerta sul proiettore The Freestyle di Samsung

Per chi non lo sapesse, The Freestyle di Samsung è un proiettore portatile che strizza l’occhio a chi cerca un prodotto versatile da portare un po’ dappertutto. Perché di fatto è dotato di funzioni che permettono di adattare le immagini proiettate a qualsiasi superficie e angolazione (o quasi), o magari di utilizzarlo come elemento decorativo grazie agli effetti visivi che s’accordano alla musica tramite l’intelligenza artificiale. Comunque, per tutti i dettagli potete far riferimento all’articolo di lancio pubblicato qualche giorno fa.

Soffermiamoci in questa sede sull’offerta relativa a The Freestyle di Samsung che, come anticipato, si fa acquistare quasi a metà prezzo: 649 euro anziché 999 euro di listino.

Oltre alla custodia e al rimborso di 250 euro (registrandosi su Samsung Members) per chi lo acquista in preordine, è possibile utilizzare il buono FREESTYLE10 che ne abbassa il prezzo del 10% (valido fino al 13 febbraio 2022).

Per approfittarne basta collegarsi sul sito web ufficiale Samsung, selezionare il proiettore Samsung The Freestyle e inserire il coupon suddetto. Dopodiché non si dovrà fare altro che registrarsi su Samsung Members (entro 15 giorni dalla data di consegna) e attendere i 45 giorni necessari per ricevere il rimborso del valore di 250 euro. Qui per tutti i dettagli al riguardo.

Approfitta dell’offerta di lancio sul proiettore Samsung The Freestyle