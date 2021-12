Torniamo a parlare di conti online con BBVA (sigla che sta per Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), che propone in Italia un conto corrente gratuito con cashback per le spese effettuate con la carta. Scopriamo nel dettaglio come funziona.

BBVA propone in Italia conto gratuito con bonifici e cashback

Per chi non lo sapesse, BBVA è un gruppo bancario multinazionale spagnolo che deve il suo nome alla fusione tra Banco Bilbao Vizcaya e Argentaria: si tratta della seconda più grande banca spagnola dopo Banco Santander e propone in Italia un conto online gratuito che potrebbe interessare a diversi utenti.

Offre infatti conto corrente gratis con bonifici istantanei gratuiti, prelievi gratuiti sopra i 100 euro, acquisti in valuta estera senza commissioni e un cashback dell’1% sugli acquisti effettuati con la carta: quest’ultimo è valido su tutti gli acquisti e abbonamenti online e offline, si attiva automaticamente al primo uso della carta e permette di ottenere il rimborso direttamente sul conto a fine mese. La carta di debito è a costo zero.

Il rimborso dell’1% è di massimo 2,5 euro al mese (per un totale di 30 euro all’anno), ma per il primo mese c’è il Gran Cashback del 10% con un rimborso massimo di 50 euro. Tutto è verificabile in qualsiasi momento grazie all’app, disponibile per Android e iOS su Google Play Store a App Store. Per saperne di più sul conto gratuito BBVA è possibile seguire il link qui in basso.

