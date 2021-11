Se siete alla ricerca di incredibili offerte Black Friday di MediaWorld, siete capitati nel posto giusto. All’interno dell’articolo trovate una vasta selezione di prodotti tra smartphone, tablet, computer, smart TV, dispositivi per la smart home e non solo, in offerta fino al prossimo 29 novembre.

Black Friday MediaWorld: smartphone

Black Friday MediaWorld: tablet

Black Friday MediaWorld: wearable

Black Friday MediaWorld: smart home

Black Friday MediaWorld: smart TV

Black Friday MediaWorld: notebook

MacBook Air 13″ M1 in offerta a 1229 euro invece di 1429 euro;

invece di 1429 euro; MSI Katana 15.6″ in offerta a 1189,15 euro invece di 1399 euro;

invece di 1399 euro; HP Pavilion 16 in offerta a 849,15 euro invece di 999 euro;

invece di 999 euro; HP Chromebook in offerta a 199 euro invece di 349 euro;

Infine, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdere le numerose offerte del mondo hi-tech selezionate dalla nostra redazione.

Le migliori offerte del Black Friday di MediaWorld

Previous Next Fullscreen

Potrebbe interessarti anche: Se non ora, quando? Samsung Galaxy S21 al prezzo più basso da MediaWorld

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!



Offerte per categoria