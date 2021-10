Offerta bomba per questo aspirapolvere tuttofare

Anche se gli aspirapolvere cordless stanno prendendo sempre più piede sul mercato, sono ancora in molti gli utenti che preferiscono soluzioni tradizionali, principalmente per due ragioni. I modelli senza filo sono decisamente più costosi e nella maggior parte dei casi offrono un’autonomia decisamente rivedibile.

Deerma DX700, aspirapolvere tuttofare

Su TomTop, noto store online che dispone di numerosi magazzini sul territorio europeo, lancia oggi una ottima promozione legata a Deerma DX700, realizzato da una delle tante compagnie che fanno parte dell’ecosistema Xiaomi. Grazie a una forza aspirante di 15.000 Pa e a una potenza di ben 600 watt, è in grado di raccogliere qualsiasi tipo di sporco, senza lasciarvi mai a piedi.

È infatti dotato di ben 4,5 metri di cavo, per consentirvi di raggiungere ogni angolo della vostra casa, e avere sempre la massima efficienza e forza aspirante, senza alcun compromesso. Oltre alla spazzola principale, ideale per pulire qualsiasi tipologia di pavimento, è dotata di un altro paio di accessori per pulire divani, mobili e tutto il resto della casa. È possibile rimuovere il tubo di prolunga e avere a disposizione un aspirapolvere compatto per la pulizia dei materassi, dei divani o dei mobili.

Particolarmente capiente il contenitore dello sporco, in grado di raccogliere fino a 800 ml, così da poter pulire ampie superfici senza doverlo svuotare troppo spesso. E con una rumorosità di appena 75 decibel non darete fastidio nemmeno ai vicini di casa. Particolarmente leggero, pesa appena 2,2 Kg, e con una spazzola che può ruotare di 180 gradi, Deerma DX700 è l’aspirapolvere ideale per pulire ogni ambiente domestico in tutta tranquillità, senza dover pensare all’autonomia.

Grazie all’offerta odierna potete acquistarlo su TomTop al prezzo bomba di 39,92 euro, che comprende IVA e spese di spedizione dai magazzini tedeschi, con consegna in meno di una settimana. Non lasciatevi dunque sfuggire questa ottima occasione.

