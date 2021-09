Marshall svela due modelli di cuffie true wireless, anche con supporto ANC

Marshall è uno dei nomi più importanti in ambito musicale, da sempre accostata ai migliori gruppi rock della storia. Quest’oggi l’azienda svela due novità legate al mondo delle cuffie true wireless: il modello Marshall Motif ANC, il primo paio di cuffie true wireless dell’azienda con cancellazione attiva del rumore, e il modello Marshall Minor III.

Caratteristiche Marshall Motif ANC e Minor III

Partendo dalle cuffie Marshall Motif ANC, scopriamo che offrono fino a 4 ore e mezza di autonomia con la cancellazione attiva del rumore che salgono a 20 ore sfruttando la custodia di ricarica. Il design è in linea con i prodotti Marshall, soprattutto guardando il case di ricarica con la classica lavorazione simil pelle tipica degli amplificatori dell’azienda.

A proposito di cancellazione attiva del rumore, Marshall offre piena personalizzazione della tecnologia ANC al fine di bilanciare il livello di isolamento dai rumori esterni secondo i propri gusti. Munite di 4 microfoni per la cancellazione attiva del rumore (2 per auricolare) e altri due microfoni per le chiamate, le cuffie montano un modulo Bluetooth 5.2 e sono certificate IPX5 – il case è invece certificato IPX4.

Venendo al modello Marshall Minor III, notiamo un design sì ricercato ma in questo caso molto più simile a quello delle AirPods di Apple – la similitudine si nota anche per il case di ricarica. La lunga autonomia da 5 ore è certamente uno dei punti di forza del modello di cuffie true wireless, che sale fino a 25 sfruttando il case di ricarica wireless. Dotate di driver da 12 mm, Marshall le indica come il paio di cuffie true wireless ideali per chi è alla ricerca del classico suono Marshall senza perdersi in altro.

Munite di controlli touch per gestire la riproduzione audio e le telefonate, è presente anche il sensore di play/stop dell’audio quando si inseriscono o si rimuovono dalle orecchie.

Prezzo e disponibilità Marshall Motif ANC e Minor III

Le cuffie Marshall Motif ANC sono disponibili sul sito ufficiale della compagnia al prezzo di 199 euro con spedizione a partire dal 30 settembre; il modello Marshall Minor III, invece, è disponibile a 129 euro sempre sul sito ufficiale dell’azienda.

