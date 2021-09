Questi auricolari true wireless QCY sono scontati del 50% su TomTop

State per rientrare a scuola e vi aspettano lunghi trasferimenti in autobus o in treno? Cosa c’è di meglio di un po’ di buona musica per scacciare la noia, o di qualche video su YouTube o TikTok? Per non disturbare gli altri passeggeri è d’obbligo l’uso di un paio di cuffiette e l’offerta di oggi, proposta da TomTop, è davvero da leccarsi i baffi, visto il prezzo.

QCY T5 a un super prezzo

Sfiora il 50% (46% per la precisione) lo sconto applicato dal noto store online sulle cuffie QCY T5, realizzato da una delle tante compagnie che operano nell’ecosistema Xiaomi. Il design ricorda lontanamente quello delle AirPods Pro, con uno stelo esterno e un gommino per migliorare la stabilità, tanto che è possibile utilizzarle senza problemi anche per lo sport.

La connettività Bluetooth 5.0 garantisce un’ottima stabilità della connessione e riduce drasticamente i consumi. A questo proposito la batteria da 40 mAh presente su ciascun auricolare garantisce 4-5 ore di autonomia, e con la batteria integrata nella custodia, che raggiunge i 380 mAh, l’autonomia complessiva supera agevolmente le 22 ore.

La certificazione IPX5 permette di utilizzare le QCY T5 anche sotto la pioggia e le rende resistenti anche al sudore, facendone un ottimo compagno di allenamenti. L’abbinamento con lo smartphone è istantaneo, è sufficiente aprire la custodia e rimuovere gli auricolari affinché si colleghino allo smartphone o a qualsiasi altra fonte sonora.

Sono presenti gli immancabili controlli touch per consentire di rispondere alle chiamate e di controllare la riproduzione multimediale, senza dover utilizzare lo smartphone. Decisamente contenuto anche il peso, di poco superiore ai 4 grammi per auricolare, una piuma che non vi darà fastidio in qualsiasi situazione.

Potete acquistare le cuffie QCY T5 a soli 18,69 euro da TomTop, prezzo comprensivo di IVA. La spedizione avviene dai magazzini europei, per cui vi arriverà in pochi giorni e senza che sia applicato alcun costo aggiuntivo. A seguire il link per l’acquisto.

Acquista QCY T5 su TomTop a 18,69 euro

Informazione Pubblicitaria