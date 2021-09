Tante offerte tech con i Prezzi a dieta di Trony, anche a tasso zero

Trony propone tante offerte online sul proprio sito, valide fino al 10 settembre 2021: si tratta di sconti su smartphone, tablet, PC, TV e non solo, facenti parte dell’iniziativa “Prezzi a dieta”.

Le offerte dei “Prezzi a dieta” di Trony

Le offerte Trony sono disponibili online fino al 10 settembre e prevedono la consegna gratuita sui prodotti evidenziati sul sito e il pagamento a tasso zero (in 20 rate) per i prodotti contrassegnati da almeno 399 euro. Ecco gli sconti più interessanti a disposizione.

Offerte smartphone e wearable Trony

iPhone 11 Pro 64 GB a 899 euro

OPPO Find X3 Lite a 375 euro

TCL 20 L+ a 269 euro

Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128 GB a 249 euro

OPPO A54 5G a 235 euro

Redmi 9T a 169 euro

Samsung Galaxy A12 64 GB a 148 euro

TCL 20 SE a 125 euro

OPPO A15 a 125 euro

Huawei FreeBuds 4 a 119 euro

Amazfit GTS 2E a 95 euro

Offerte informatica Trony

iPad Pro Wi-Fi 256 GB 12,9″ a 1129 euro

iPad Air Wi-Fi+Cellular 256 GB 10,9″ a 949 euro

Acer A715-42G-R175 a 899 euro

HP 15-DW1076NL a 699 euro

Chromebook Lenovo IdeaPad 3 14IGL05 a 299 euro

Offerte TV Trony

Sony KD65X85 a 1129 euro

Philips 55OLED706 a 1099 euro

LG 55NANO866PA a 739 euro

LG 50NANO866PA a 599 euro

Hisense 65A7120F a 499 euro

LG 50UP78006LB a 459 euro

LG 43UP78006LB a 425 euro

