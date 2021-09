La serie Fossil Gen 5 si aggiorna e perde decine di watch faces

Gli smartwatch Fossil sono senza dubbio tra i device Wear OS più interessanti tra quelli offerti dall’attuale panorama, potendo contare su un design curato e tradizionale e su un gran numero di watch faces.

Nelle scorse ore il team di Fossil ha dato il via al rilascio di un aggiornamento (tramite l’app ufficiale dell’azienda) per gli smartwatch della serie Fossil Gen 5 con il quale vengono introdotti nuovi quadranti ma, allo stesso tempo, ne vengono rimossi tanti di quelli disponibili in precedenza.

Così come apprendiamo da 9to5Google, la novità di cui vi stiamo parlando è piuttosto evidente anche dal punto di vista numerico: rispetto alle 55 watch faces disponibili in precedenza, infatti, con il nuovo update gli utenti dovranno accontentarsi di 24 quadranti.

La serie Fossil Gen 5 ha perso oltre 30 quadranti dopo un update

Tra le watch faces aggiunte vi sono le seguenti due, chiamate “Fitness Digital” (che sarà senza dubbio apprezzata dagli utenti più attenti alla propria salute, in quanto fornisce molte informazioni importanti con un design curato) e “Dashboard Digital”.

Questo è l’elenco dei 33 quadranti che sono stati rimossi con l’aggiornamento:

Big Tic

Blue

Candice Huffine

Colorist

Compass

Cory Richards

Darryl Westly

Defender

Ettore

Flip Digital

Fred

Grant

KJ Apa

Magic 8-Ball

Mandy Moore

McKinney

Mechanical Digital

Men’s Fashion Digital

Minimal Dressy

Minimalist Analog

Mood

Movember

Movember Analog

Movember Digital

No Icon Digital

P-51

Rainbow

Robot

Roulette

Sail Dial

Scarlette Shimmer

Speedometer

Turn Table

Gli utenti che stavano usando uno dei quadranti che sono stati rimossi dopo l’aggiornamento hanno ritrovato sul proprio smartwatch automaticamente il quadrante predefinito originale.

Al momento non vi sono conferme ma pare che tale modifica riguardi Fossil Gen 5, Gen 5E e Gen 5 LTE mentre non è chiaro se anche sui suoi modelli più vecchi il produttore abbia rimosso queste watch faces.

