Prezzo strepitoso per le cuffie true wireless lenovo XT95, perfette per lo sport

Prezzo strepitoso per le cuffie true wireless lenovo XT95, perfette per lo...

Complice l’abbandono della presa per le cuffie da parte dei produttori di smartphone, le cuffie di tipo true wireless stanno diventando sempre più popolari, grazie anche a prezzi particolarmente competitivi. È il caso delle cuffie Lenovo XT95, in offerta presso il noto store online TomTop, caratterizzate da un design unico e da un prezzo molto aggressivo.

Lenovo XT95, design unico

La particolarità del design si nota già a partire dalla custodia priva di cover, che lascia in bella vista i due auricolari dalla forma triangolare. Al centro è ben visibile il display a segmenti LED che mostra la carica residua della custodia, una funzione molto utile per evitare di rimanere improvvisamente a corto di energia.

Ciascun auricolare dispone di una batteria da 25 mAh in grado di garantire circa tre ore e mezza di autonomia, mentre la custodia ha una batteria da 250 mAh, sufficiente per ricaricare cinque volte le cuffie, per un’autonomia complessiva vicina alle 18 ore. Da segnalare la certificazione IPX4, che rende le cuffie resistenti a pioggia e sudore, il che ne fa un compagno ideale per i vostri allenamenti.

La superficie touch permette di controllare la riproduzione musicale, gestire le chiamate e attivare un assistente vocale, per la massima libertà di utilizzo in qualsiasi situazione. Su entrambi gli auricolari è presente un microfono per garantire un audio stereo anche in chiamata, oltre alla possibilità di utilizzare uno qualsiasi dei due come auricolare per le telefonate.

La qualità della connessione allo smartphone è garantita dalla tecnologia Bluetooth 5.0 che consente di ridurre i consumi, oltre a garantire una maggiore copertura e resistenza alle interferenze. Disponibili nelle colorazioni nera e bianca, le cuffie Lenovo XT95 possono essere acquistate a 15,72 euro su TomTop utilizzando il link sottostante.

Ricordiamo che il prezzo è comprensivo di IVA e di eventuali dazi doganali, visto che la merce viene spedita dai magazzini cinesi.

Acquista Lenovo XT95 su TomTop a 15,72 euro

