È in arrivo la possibilità di salvare i Tab Groups su Chrome

Google Chrome, di gran lunga il browser più popolare al mondo, è costantemente aggiornato e migliorato dagli ingegneri della grande azienda californiana, che nonostante il grande successo del loro browser non dormono di certo sugli allori. È così che lo scorso anno sono arrivati i Tab Groups, ovvero la possibilità di raggruppare i tab permettendo così all’utente di organizzare e separare le pagine web aperte. Ed è proprio questa interessante ed utile funzione che ora riceverà una nuova opzione, ovvero di poter salvare questi gruppi di pagine in modo da non doverli più ricreare da zero ogni volta che si comincia una nuova sessione di navigazione.

I gruppi di tag di Google Chrome al momento sono di fatto delle cartelle che permettono di scegliere con quale colore distinguerle, dar loro un nome ed espandere i tab presenti al loro interno. Come detto però l’unico vero loro difetto è che vengono “cancellate” una volta chiuso il browser. La nuova funzionalità di salvataggio dei gruppi di pagine avrà una voce “salva gruppo” aggiunta alle altre opzioni di creazione della stessa.

Purtroppo però chi ha avuto accesso a questa funzione ha potuto constatare che al momento si tratta soltanto di una funzione che salva i link delle varie pagine presenti nel gruppo di tab, all’interno di una cartella dei preferiti dedicata. In ogni caso la funzione è visibile (anche se attivandola non si ottiene alcun risultato) nei flag di Chrome Canary.

L’opzione al momento si trova in uno stato più che embrionale per cui non possiamo essere certi al 100% del suo arrivo anche sulla versione stabile. Detto questo, le possibilità che il toggle si manifesti tra qualche tempo sono piuttosto alte, dato che la funzione è piuttosto semplice ma decisamente utile. Quando arriverà su Chrome desktop in tutti i vari sistemi operativi supportati non mancheremo di farvelo sapere.