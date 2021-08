Questo smartwatch ricco di funzioni è in offerta a un prezzo imbattibile

Se le smartband sono sempre più diffuse, grazie anche a prezzi sempre più convenienti, stiamo osservando una rapida crescita anche per quanto riguarda gli smartwatch, protagonisti di offerte sempre più allettanti. Oggi, ad esempio, TomTop propone lo smartwatch ZL01 a un prezzo inferiore ai 20 euro e con una scheda tecnica decisamente allettante.

Uno smartwatch completo ed economico

Si parte da uno schermo da 1,3 pollici con risoluzione di 240 x 240 pixel, per una visione molto chiara delle informazioni visualizzate. Grazie ai numerosi sensori, lo smartwatch ZL01 è in grado di misurare la frequenza cardiaca, il livello ossigeno nel sangue e la pressione sanguigna, per conoscere in ogni istante il proprio stato di salute.

Importante anche il tracciamento dei dati sul sonno, per scoprire eventuali problemi di respirazione e migliorare la qualità del proprio riposo. Gli sportivi potranno utilizzare il tracking delle principali attività motorie (sono otto le modalità supportate) e grazie alla certificazione IP67 è possibile utilizzarlo anche sotto la pioggia o in piscina.

Tramite la companion app è possibile visualizzare chiamate e messaggi provenienti dallo smartphone, così come le notifiche generate dalle app installate. Tra le altre funzioni troviamo la fotocamera remota, per utilizzare lo smartwatch per scattare foto tramite smartphone, cronometro, meteo, sveglia e promemoria sulla sedentarietà.

La batteria da 200 mAh offre 5-7 giorni di autonomia con un utilizzo intenso, mentre in standby, con un utilizzo più moderato, potrete ricaricarlo ogni due settimane. Lo smartwatch è disponibile in quattro diverse colorazioni, nero, bianco, rosa e blu, per adattarsi allo stile e alla personalità di ognuno. Nella confezione di vendita, oltre allo smartphone, trovare anche il cavo di ricarica magnetico.

Potete acquistare lo smartwatch ZL01 su TomTop al prezzo di 18,69 euro, con spedizione gratuita dal magazzino cinese, utilizzando il link sottostante. Il prezzo è inclusivo di IVA e copre gli eventuali dazi doganali derivanti dall’importazione nell’Unione Europea.

Acquista lo smartwatch ZL01 a 18,69 euro

Informazione Pubblicitaria