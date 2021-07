Da ePRICE arrivano le offerte “Back to…”: sconti fino al 40% anche su tablet e notebook

Anche se il ritorno tra i banchi di scuola è ancora lontano – e, anzi, per alcuni le vacanze estive non ancora cominciate -, ePRICE anticipa la concorrenza e propone già la promozione Back to… con sconti fino al 40% anche su diversi prodotti hi-tech, come tablet Android, notebook, hard disk e chiavette USB.

Le offerte Back to… di ePRICE

La promozione “Back to…” di ePRICE, almeno per quanto ci riguarda, interesserà tablet e notebook per i quali ci sarà uno sconto tra il 10% e il 40% sul prezzo di listino. Sono presenti – come già accennato – anche hard disk esterni e chiavette USB per conservare, in un periodo in cui si lavora in smart working, le vostre immagini e i vostri documenti. Non mancano naturalmente gli articoli di cancelleria (quaderni, penne, ecc.), ma vediamo insieme le migliori offerte per i prodotti di tecnologia:

In ogni caso, vi ricordiamo che tutte le altre offerte di ePRICE dedicate alla promozione "Back to…" saranno disponibili, salvo esaurimento scorte, da oggi e per le prossime settimane.