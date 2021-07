Google Assistant e Google Meet sbarcano su nuovi dispositivi

Il team di Google è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento dei tanti servizi offerti dal colosso di Mountain View e tra le novità delle ultime ore vi sono quelle che riguardano Google Assistant e Google Meet.

Google Assistant sbarca su più device

Nelle scorse ore, con un post sul blog ufficiale, il team di Google ha annunciato che tutti gli utenti Google Workspace, così come quelli G Suite Basic e G Suite Business, potranno usare Google Assistant su smart display e smart speaker.

Gli amministratori interessati a sfruttare tale novità dovranno abilitare la ricerca e l’assistente per questi dispositivi per garantire che gli utenti possano accedere ai dati di Google Workspace tramite Google Assistant.

Questa nuova funzionalità è già in fase di rilascio ma potrebbero essere necessari fino a 15 giorni prima che diventi effettivamente disponibile per tutti.

Le potenzialità di Google Meet a servizio di Glass Enterprise Edition 2

La pandemia di Coronavirus ha dato una notevole spinta ai servizi di videoconferenze e anche Google Meet ha beneficiato della crescente necessità degli utenti di restare in contatto con amici, familiari e colleghi.

Nelle scorse ore, con un post sul blog ufficiale, il colosso di Mountain View ha reso noto che Google Meet su Glass Enterprise Edition 2 (Meet on Glass) sarà più ampiamente disponibile attraverso una versione beta aperta.

Qualsiasi cliente di Google Workspace avrà pertanto la possibilità di offrire ai propri dipendenti, fornitori e partner una visione più ampia con Glass, utilizzando l’ambiente Google Meet: i partecipanti alla riunione potranno così sperimentare una visione in prima persona della prospettiva di chi indossa gli occhiali smart di Google e collaborare per l’intera riunione con video in tempo reale.

Gli utenti interessati ad aderire al programma beta di Google Meet on Glass Enterprise Edition 2 (disponibile in Nord America, Europa e Australia) possono candidarsi attraverso l’apposito sito che trovate seguendo questo link.