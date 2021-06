Huawei Watch GT 2 inizia a ricevere l’aggiornamento globale del firmware

Recentemente Huawei ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per la variante cinese di Huawei Watch GT 2 (46 mm), il quale ha introdotto ottimizzazioni per la stabilità del sistema, nuovi quadranti, un’applicazione meteo, informazioni sulle fasi lunari e altro.

Ora la società ha iniziato a rilasciare l’ultimo aggiornamento del firmware di Huawei Watch GT 2 nel mercato globale.

Huawei Watch GT 2 si aggiorna: ecco le novità

L’aggiornamento globale del firmware migliora la stabilità e le prestazioni complessive del dispositivo indossabile di Huawei in alcuni scenari, ma non apporta le altre funzionalità come per la versione cinese.

La dimensione del nuovo firmware è di 22,71 MB, tuttavia l’implementazione è in fase di espansione e potrebbe richiedere del tempo per raggiungere più utenti.

Come aggiornare lo smartwatch Huawei Watch GT 2

Per aggiornare Huawei Watch GT 2 è sufficiente seguire questi passaggi:

Collegare lo smartwatch allo smartphone utilizzando l’app Huawei Health

Aprire l’app Huawei Health

Toccare Dispositivi e selezionare il nome del dispositivo

il nome del dispositivo Selezionare Aggiornamento del firmware

Seguire le istruzioni sullo schermo per aggiornare lo smartwatch (se sono disponibili nuovi aggiornamenti)

I possessori di smartwatch Huawei sono anche in attesa di provare il sistema operativo HarmonyOS 2.0 appena lanciato, ma l’azienda non ha ancora avviato il programma beta per uno smartwatch.

Da non perdere: Migliori smartwatch con e senza Wear OS

Fonte