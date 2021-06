Xiaomi lancia l’interruttore smart MIJIA Screen Display Switch

Xiaomi aggiunge un nuovo prodotto al suo ampio catalogo MIJIA dedicato alla smart home. L’azienda ha appena lanciato MIJIA Screen Display Switch, un interruttore intelligente dotato di un ampio schermo per la visualizzazione della temperatura e dell’umidità della stanza.

Caratteristiche di MIJIA Screen Display Switch

Il prodotto è disponibile sia in versione a singolo che a doppio pulsante ed è in grado di gestire vari scenari domestici come la commutazione remota delle luci, inoltre offre il supporto per il controllo vocale tramite l’assistente digitale XiaoAI.

L’interruttore smart di Xiaomi è dotato di un sensore di temperatura e umidità integrato e può essere collegato al condizionatore d’aria interno e all’umidificatore.

Lo schermo mostra anche l’ora e la data correnti e le condizioni climatiche esterne attraverso le classiche icone: nuvoloso, soleggiato, pioggia, neve, nuvoloso e foschia, inoltre è dotato di una funzione gateway Bluetooth Mesh integrata che consente di collegarlo ad altri prodotti intelligenti per realizzare l’interconnessione di tutta la smart home.

Infine, attraverso l’app MIJIA è possibile personalizzare i pulsanti in modo che funzionino come interruttore della luce o altri dispositivi intelligenti presenti in casa.

MIJIA Screen Display Switch misura 110 x 86 mm ed è pubblicizzato per resistere fino a 80.000 pressioni senza ossidarsi.

Disponibilità e prezzi di MIJIA Screen Display Switch

L’interruttore intelligente di Xiaomi è attualmente disponibile in crowdfunding su Youpin al prezzo di 99 yuan (circa 13 euro) per il modello a pulsante singolo e al prezzo di 109 yuan (circa 14 euro) per la versione a due interruttori. Le spedizioni dovrebbero iniziare il 4 luglio.

