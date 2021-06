Questo lettore di carte, con supporto a Google Pay e Apple Pay, è in offerta a 14,99 euro

Oltre alle numerose offerte del Prime Day di Amazon del 2021 indirizzate agli utenti privati, trovano posto anche quelle indicate per commercianti alla ricerca di una soluzione economica, semplice da utilizzare e duttile per i pagamenti con le carte.

36% di sconto per questo lettore di carte

In queste ore, infatti, fino alle ore 23:59 di oggi, il lettore di carte SumUp Air è in offerta a 14,99 euro, anziché 23,50 euro, con uno sconto del 36%, con consegna rapida Prime in 1 giorno. Il lettore di carte supporta i pagamenti con carte di debito, carte di credito, e anche i sistemi di pagamento contactless come ad esempio Google Pay e Apple Pay.

Per ogni transazione effettuate su carte di credito e di debito comporterà il pagamento dell’1,95% di tasse, un piccolo compromesso per un dispositivo piccolo, leggero, facile da utilizzare che supporta tutte le carte di debito, bancomat su circuito Maestro e V Pay e le carte di credito Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover e Union Pay.

Acquista SumUp Air al 36% di sconto

