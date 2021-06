Nokia continua a sfornare feature phone: ecco 110 4G e 105 4G

HMD Global, proprietaria del brand Nokia, è uno dei maggiori produttori di feature phone, quelli che fino all’avvento dei moderni smartphone chiamavamo cellulari. Nel primo trimestre del 2021 le vendite si sono attestate a 11 milioni di unità, per cui è normale che la compagnia continui a sfornare novità, pur senza farlo in pompa magna.

Ecco Nokia 105 e 110 4G

Se il nome dei due telefoni non è nuovo, altrettanto non si può dire della scheda tecnica, con un importante dettaglio sottolineato dalla sigla. Nokia 105 4G e Nokia 110 4G godono infatti di connettività LTE, a differenza dei modelli del 2019 che offrivano una semplice connettività 2G. Sono però numerosi gli operatori telefonici che stanno spegnendo i ripetitori 2G (e in alcuni Paesi sta accadendo anche per le reti 3G), quindi è indispensabile avere telefoni in grado di connettersi alle reti a disposizione.

Entrambi i telefoni sono disponibili in versione single SIM e dual SIM, con il supporto a diverse bande 4G a seconda del Paese in cui verranno commercializzati. I due telefoni sono sostanzialmente identici, anche dal punto di vista estetico, ma si differenziano per due dettagli tutt’altro che trascurabili. Nella galleria sottostante vediamo Nokia 110 4G disponibile nelle colorazioni nero, giallo e Aqua.

Nokia 110 4G può contare sulla presenza di una fotocamera posteriore (ignote al momento le caratteristiche tecniche), assente nel modello più piccolo (che potete vedere nella galleria più in basso). La seconda è differenza è rappresentata dalla presenza di una presa da 3,5 mm per le cuffie, assente su Nokia 105 4G. Entrambi i telefoni dispongono di uno schermo da 1,8 pollici (120 x 160 pixel), con caratteri molto grandi per renderli accessibili anche agli utenti più avanti con gli anni.

Entrambi i modelli dispongono di uno slot microSD (fino a 32 GB) così da poter caricare e ascoltare la propria musica, mentre non manca una radio FM, in grado di funzionare anche senza che le cuffie siano inserite. Nella parte superiore dei due telefoni è presente una torcia, che non può però essere utilizzata per le foto.

La batteria da 1.020 mAh garantisce una lunga autonomia e fino a 5 ore di chiamate, che possono arrivare a 16 sotto rete 2G. La ricarica avviene utilizzando il cavo microUSB in dotazione. Al momento HMD Global non ha comunicato i prezzi di Nokia 110 4G e Nokia 105 4G, ma non dovrebbero essere troppo diversi dai modelli del 2019, venduti rispettivamente a 20 e 15 dollari, prezzi decisamente popolari.