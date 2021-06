Provare le nuove offerte non è mai stato così semplice con Vodafone Open

Vi è mai venuta voglia di provare una nuova offerta telefonica e desistere per gli eventuali costi di recesso da sostenere nel caso in cui non fosse di vostro gradimento? Bene, da quest’oggi, con Vodafone Open avrete l’opportunità di provare le nuove offerte Vodafone in completa libertà, senza alcun vincolo o costi aggiuntivi.

Nessun vincolo o costi aggiuntivi

Ecco cosa offre Vodafone Open:

Vodafone Family Plan , l’offerta convergente fisso e mobile per la famiglia, senza alcun tipo di vincoli o costi aggiuntivi, per navigare con la GigaNetwork in fibra fino a 2.5 Gbps (dove consentito) e con la GigaNetwork in 5G fuori casa a 39,90 euro al mese ;

, l’offerta convergente fisso e mobile per la famiglia, senza alcun tipo di vincoli o costi aggiuntivi, per navigare con la GigaNetwork in fibra fino a 2.5 Gbps (dove consentito) e con la GigaNetwork in 5G fuori casa a ; Vodafone Casa Wireless , in prova per 3 mesi con la possibilità di mantenere o disdire il servizio senza alcun tipo di vincoli;

, in prova per con la possibilità di mantenere o disdire il servizio senza alcun tipo di vincoli; tutte le offerte Red, Infinito, Shake, Special e C’All diventano Vodafone Open da provare per 30 giorni. In caso di ripensamenti il cliente verrà rimborsato della spesa effettuata.

Le importanti novità svelate da Vodafone quest’oggi riguardano anche il cashback di Vodafone: da questo punto di vista, a partire dal mese di luglio, i clienti Vodafone Happy Cashback che utilizzeranno i codici Happy Friday o Happy Black potranno usufruire degli euro accumulati per richiedere ricariche, sconti e molto altro. Arriverà anche Happy Shop per accumulare fino al 5% della spesa effettuata all’interno di alcuni negozio online selezionati.

“Con Vodafone Open vogliamo rafforzare il rapporto di fiducia con i clienti basandolo su trasparenza e libertà di scelta – sottolinea Andrea Duilio, Direttore Consumer di Vodafone Italia. In un contesto di mercato in cui l’offerta è sempre più ampia, le persone sono libere di provare i nostri servizi senza vincoli ed eventualmente cambiare idea senza costi aggiuntivi. Vogliamo che il cliente scelga di rimanere con noi perché apprezza la qualità dei servizi e dell’esperienza che ogni giorno ci impegniamo ad offrire“.

Infine, la stessa libertà di prova viene estesa anche per gli smartphone acquistati con finanziamento; se si intende passare ad un altro operatore si potranno pagare le rate senza costi aggiuntivi.

