Beats per tutti! Gli auricolari perfetti per ogni utente da portare in spiaggia

Blu, celeste, giallo, bianco… non sono solo i colori dell’estate, quelli che più ci ricordano il mare e il clima tropicale. Sono anche i colori degli auricolari Beats, il gadget perfetto per essere tutt’uno con il mood della stagione più calda dell’anno!

Beats Flex, Powerbeats e Powerbeats Pro

Beats offre diverse proposte per una estate all’insegna della musica, a partire dai Beats Flex, auricolari in-ear con cavo ultra-flessibile e USB-C. Gli auricolari offrono fino a 12 ore di autonomia, mentre con appena dieci minuti di ricarica si può usufruire di un’altra ora e mezza di ascolto extra.

La piattaforma acustica con driver personalizzati su più livelli offre bassi precisi e minima distorsione, mentre grazie ai due magneti posti alle estremità degli auricolari e alle funzioni automatiche di Pausa e Play, la riproduzione musicale viene automaticamente interrotta/riavviata quando vengono rimossi o inseriti nuovamente.

E’ possibile regolare il volume, gestire le chiamate telefoniche e la riproduzione musicale con dei pratici comandi, mentre la funzione “Condivisione” permette di sincronizzare le Beats Flex con altri auricolari/cuffie Beats o Apple. Le Beats Flex sono in vendita al prezzo consigliato di 49,95 euro.

Le Powerbeats sfoggiano un’estetica resistente all’acqua e al sudore, sono dotate di supporti regolabili e personalizzabili con quattro copri-auricolari di diverse dimensioni.

Questi auricolari offrono fino a 15 ore di autonomia, sono dotati di microfoni beamforming, oltre a un accelerometro vocale e di movimento per il rilevamento della voce e l’eliminazione dei rumori di fondo. Inoltre, gli auricolari supportano i comandi touch per cui basta un solo gesto per regolare il volume, gestire la riproduzione dei brani e le chiamate in arrivo.

Anche questi auricolari supportano la funzione “Condivisione”. Il prezzo di vendita consigliato al pubblico è di 149,95 euro.

Infine, le Powerbeats Pro. Questi auricolari true wireless super leggeri sono resistenti all’acqua, al sudore e dotati di supporti regolabili e personalizzabili con quattro copri-auricolari di diverse misure.

Supportano la funzione automatica di Play/Pausa, la funzione “Condivisione”, controlli per il volume e la riproduzione integrati su entrambi gli auricolari, microfoni beamforming e accelerometro vocale e di movimento per il rilevamento della voce e l’eliminazione dei rumori di fondo. Le Powerbeats Pro sono in vendita al prezzo consigliato al pubblico di 249,95 euro.