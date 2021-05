HP lancia Pro c640 G2 Chromebook

HP ha presentato oggi il nuovo Chromebook Pro c640 G2, pensato per aiutare le persone a restare connesse e produttive tanto a casa, quanto in ufficio o in treno.

“Ora più che mai, gli utenti aziendali e i team che li supportano desiderano dispositivi sicuri, facili da gestire e sufficientemente potenti per le esigenze di multitasking di oggi”, ha commentato Maulik Pandya, Vice President e General Manager di Cloud Client Group, HP Inc. “Il nostro Chromebook più recente è stato creato appositamente per aiutare le persone a svolgere il proprio lavoro, offrendo esperienze produttive e collaborative per lavorare a casa, in ufficio o in viaggio”.

Caratteristiche, disponibilità e prezzi di HP Pro c640 G2 Chromebook

HP Pro c640 G2 Chromebook è dotato di un display HD da 14 pollici (è prevista anche l’opzione con schermo FullHD e touch), mentre il corpo sottile e il design compatto rendono questo dispositivo perfetto per essere portato con sé, che sia in ufficio o in treno.

Il chromebook è poi dotato di una webcam HD con angolo di visione di 88° e doppio microfono, una configurazione pensata per offrire la migliore esperienza di chiamata possibile, specie per collaborare da remoto con i propri colleghi o per partecipare a un meeting di lavoro.

HP Pro c640 G2 è alimentato da un processore Intel di 11 generazione con scheda grafica Intel Iris X, il tutto è accompagnato da 16 GB di RAM e 256 GB di SSD. Questa configurazione, grazie anche al supporto alla connettività Wi-Fi 6 e alla tecnologia HP Extended Range Wireless LAN, non solo offre una connettività rapida e stabile ma anche delle ottime prestazioni per lavorare a file e documenti di vario tipo.

Inoltre, presto sarà disponibile su HP Pro c640 Chromebook Enterprise il servizio Parallels Desktop per Chrome Enterprise, grazie al quale sarà possibile vivere una esperienza Windows 10 completa e eseguire applicazioni Windows native direttamente su un dispositivo Chrome OS… anche da offline.

“Basato sui processori Intel Core di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe, il Chromebook Enterprise Pro 640 G2 di HP consente alle persone di affrontare le loro giornate lavorative e di sperimentare contenuti multimediali e visivi per migliori esperienze di collaborazione, produttività e creazione”, ha affermato Josh Newman, Vice President, Client Computing Group, General Manager, Mobile Innovation, Intel. “I nostri processori Intel Core di undicesima generazione offrono anche le prestazioni necessarie per consentire il multi-tasking senza interruzioni tra le app, mentre Intel Wi-Fi 6 (Gig +) integrato offre la migliore connettività della categoria, fondamentale per il lavoro remoto”.

HP Pro c640 G2 Chromebook è già disponibile per il mercato statunitense a prezzi a partire da 419 dollari. La versione Enterprise, invece, è in vendita a prezzi a partire da 569 dollari. I dispositivi saranno disponibili per il mercato italiano dopo l’estate.