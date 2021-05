Euronics lancia tanti nuovi volantini ricchi di offerte hi-tech

Euronics lancia nuovi volantini speciali per festeggiare l’apertura di alcuni punti vendita, ma anche per i negozi del gruppo Dimo e La Via Lattea. Abbiamo selezionato alcune tra le migliori offerte disponibili sui volantini suddividendole nei capitoli sottostanti.

Le offerte sottocosto Euronics

Euronics festeggia l’apertura di alcuni nuovi punti vendita a Pavia, Lonato del Garda e Seregno con il sottocosto, anche a tasso zero, dal 10 al 21 maggio 2021.

MacBook Air 2020 con Apple M1, a 999 euro invece di 1179 euro con il 15% di sconto;

invece di 1179 euro con il 15% di sconto; iPhone 11 256 GB, a 679 euro invece di 899 euro con il 24% di sconto;

invece di 899 euro con il 24% di sconto; iPhone 8 Plus 128 GB, a 379 euro invece di 679 euro con il 44% di sconto;

invece di 679 euro con il 44% di sconto; Nintendo Switch Red/Blu, a 299 euro invece di 329 euro con il 9% di sconto;

invece di 329 euro con il 9% di sconto; Redmi 9T 5G, a 249 euro invece di 299 euro con il 16% di sconto;

invece di 299 euro con il 16% di sconto; OPPO A73 5G, a 229 euro invece di 299 euro con il 23% di sconto;

invece di 299 euro con il 23% di sconto; Redmi Note 10, a 199 euro invece di 229 euro con il 13% di sconto;

invece di 229 euro con il 13% di sconto; Samsung Galaxy A12, a 149 euro invece di 199 euro con il 25% di sconto;

invece di 199 euro con il 25% di sconto; Lenovo Tab M10 HD, a 139 euro invece di 199 euro con il 30% di sconto;

invece di 199 euro con il 30% di sconto; Apple AirTag, a 29,90 euro invece di 35,90 euro con il 15% di sconto.

Tutte le offerte sottocosto del volantino Euronics sono disponibili a questo link.

Le offerte Euronics del volantino Dimo

Passando poi alle offerte del volantino Euronics relative ai negozi del gruppo Dimo, piuttosto popolari in alcune regioni del Nord, dal 13 maggio al 2 giugno 2021 torna disponibile il sottocosto su un gran numero di prodotti hi-tech e non solo. Ecco le offerte degne di nota:

iPhone 12 128 GB, a 879 euro invece di 989 euro con l’11% di sconto;

invece di 989 euro con l’11% di sconto; Samsung Galaxy S21+, a 849 euro invece di 1079 euro con il 21% di sconto;

invece di 1079 euro con il 21% di sconto; Lenovo IdeaPad 3, a 699 euro invece di 899 euro con il 22% di sconto;

invece di 899 euro con il 22% di sconto; Xiaomi Mi 11 Lite 5G, a 449 euro ;

; Realme 8 Pro, a 279 euro invece di 299 euro con il 6% di sconto;

invece di 299 euro con il 6% di sconto; Oppo A73, a 249,90 euro invece di 299,90 euro con il 16% di sconto;

invece di 299,90 euro con il 16% di sconto; Motorola Moto G30, a 219,90 euro invece di 239,90 euro con l’8% di sconto;

invece di 239,90 euro con l’8% di sconto; Fitbit Versa 3, a 199 euro invece di 299 euro con il 13% di sconto;

invece di 299 euro con il 13% di sconto; Garmin Forerunner 45, a 139,90 euro invece di 169,90 euro con il 17% di sconto;

invece di 169,90 euro con il 17% di sconto; Huawei Watch GT2 46 mm, a 129,90 euro invece di 229,90 euro con il 43% di sconto;

invece di 229,90 euro con il 43% di sconto; Amazfit GTS 2e, a 109,90 euro invece di 129,90 euro con il 15% di sconto.

Per scoprire l’elenco completo delle offerte del volantino Dimo vi rimandiamo a questo indirizzo.

Le offerte Euronics La Via Lattea

Anche i punti vendita La Via Lattea mettono in piedi un sacco di offerte importanti dal 13 maggio al 2 giugno 2021, come ad esempio:

iPhone 12 Pro 128 GB, a 1109,99 euro invece di 1189,99 euro con il 6,72% di sconto;

invece di 1189,99 euro con il 6,72% di sconto; Samsung Galaxy S21+ 5G 8+128 GB, a 849,99 euro invece di 1079,99 euro con il 21,29% di sconto;

invece di 1079,99 euro con il 21,29% di sconto; Lenovo IdeaPad 5i, a 799 euro invece di 899 euro con l’11,12% di sconto;

invece di 899 euro con l’11,12% di sconto; iPhone 11 128 GB, a 679,99 euro invece di 769,99 euro con l’11,68% di sconto;

invece di 769,99 euro con l’11,68% di sconto; Samsung Galaxy Watch 3, a 349,99 euro invece di 429,99 euro con il 18,60% di sconto;

invece di 429,99 euro con il 18,60% di sconto; Xiaomi Mi 10T Lite 5G, a 299,99 euro invece di 349,9 euro con il 14,28% di sconto;

invece di 349,9 euro con il 14,28% di sconto; Samsung Galaxy A32, a 249 euro invece di 279 euro con 10,75% di sconto;

invece di 279 euro con 10,75% di sconto; Xiaomi Mi Band 5, a 29,99 euro invece di 39,99 euro con il 25% di sconto.

Tutte le offerte La Via Lattea sono consultabili attraverso questo link.

Infine, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per restare sempre informati sulle più importanti offerte sul mondo della tecnologia.