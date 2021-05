Acer Chromebook 311, una buona soluzione per studenti e professionisti con poco budget

Acer ha presentato una nuova versione dell’Acer Chromebook 311, pensato per studenti e professionisti in movimento. A distinguere questo portatile, infatti, oltre al peso piuma e alle dimensioni compatte che lo rendono facilmente trasportabile, è la lunga autonomia e le buone prestazioni che questo dispositivo riesce a garantire.

Caratteristiche e prezzi di Acer Chromebook 311

Acer Chromebook 311 pesa appena un chilo e la sua struttura è stata realizzata per offrire all’utente la migliore esperienza di digitazione possibile, specie per quelle persone – come studenti, scrittori e giornalisti – trascorrono buona parte del loro tempo scrivendo. Il dispositivo è infatti dotato di copritasti concavi pensati per rendere la digitazione più veloce, precisa e confortevole, mentre il touchpad HD è resistente all’umidità.

Sotto la scocca di Acer Chromebook 311 si nasconde un processore a basso consumo energetico ARM Octa Core che garantisce una potenza di calcolo adeguata a lavorare anche in viaggio. Il dispositivo supporta poi le tecnologie Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 4.2, mentre grazie alla webcam HDR a 720p sarà possibile effettuare video-chiamate di alta qualità e partecipare a meeting e video-lezioni online.

Il sistema operativo a bordo è, ovviamente, Chrome OS, grazie al quale è possibile accedere a tutte le applicazioni preferite del Google Play Store o di Chrome Web Store, oltre a fruire di un’interfaccia di utilizzo semplificata e reattiva.

Acer Chromebook 311 (CB311-11H) sarà disponibile in Italia a partire dal mese di luglio al prezzo indicativo di 299 euro.