Vodafone svela una promozione ADSL con in omaggio una SIM con 150 GB

Gli utenti alla ricerca di una buona promozione per attivare la fibra a casa con “Porta la Fibra in Vacanza” di Vodafone hanno l’opportunità di non badare ai giga di navigazione su smartphone grazie ad una SIM dati in regalo con in bundle 150 giga di traffico Internet.

SIM da 150 GB con la nuova promozione

L’offerta di rete fissa Internet Unlimited, disponibile per i nuovi clienti nei negozi Vodafone, comprende internet illimitato su FTTC (Fiber To The Cabinet) o FTTH (Fiber To The Home) fino a 1 Gbps, chiamate a consumo e una SIM dati aggiuntiva da 1 GB di traffico su rete 4G a 29,90 euro al mese.

Con l’offerta di oggi, 10 maggio 2021, la SIM supplementare con 150 GB di traffico dati è offerta senza alcun costo; al contrario, senza offerta ogni utente ha l’opzione di acquistarla in fase di acquisto a 4 euro in più al mese. Gli utenti che trovano questa offerta allettante, possono sfruttare l’azzeramento del costo per valutare l’acquisto del router portatile 4G di Vodafone (Mobile Hi-Fi) al costo di 1 euro in più al mese per i primi 24 mesi, oppure aggiungere Vodafone Super WiFi Extender con tecnologia Easy Mesh.

Infine, ricordiamo che con le offerte Vodafone Internet Unlimited la Vodafone Station è inclusa gratuitamente senza costi aggiuntivi.

