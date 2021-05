Lupin III torna sul piccolo schermo, ma senza censure e in alta qualità

Lupin III torna sul piccolo schermo, ma senza censure e in alta...

Sono andati in onda questo pomeriggio i primi tre episodi della prima serie rimasterizzata e senza censure di Lupin III. L’indimenticabile “ladro gentiluomo” – che in questa prima serie indossa l’iconica giacca verde – è tornato su Italia 2.

Lupin III su Italia 2 senza censure e in alta qualità

L’appuntamento è di pomeriggio, a partire dalle ore 17, al canale 66 del digitale terrestre. Oggi sono state trasmesse le prime tre puntate della prima serie di Lupin III, senza censure e in alta qualità, e proseguirà fino alla seconda serie.

A seguire, le sinossi dei primi tre episodi di Lupin III mandate in onda nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 maggio 2021:

Episodio 1 – Trappola su quattro ruote: Pur di eliminare Lupin e i suoi amici il capo degli Scorpioni ha fatto costruire un falso circuito automobilistico, per incastrare il ladro più astuto del mondo.

Episodio 2 – La barriera invisibile: I poteri, apparentemente magici, di Paikal gli consentono di terrorizzare i suoi nemici, primo tra i quali Lupin.

Episodio 3 – Il terzo sole: Un losco individuo sta per impossessarsi di una miscela esplosiva molto pericolosa per le sorti del mondo; vieni coinvolta un bella fanciulla ma Lupin non lo permetterà.

Oltre a tornare sul piccolo schermo, il ladro gentiluomo è tornato anche in edicola con “Le imperdibili avventure di Lupin III”, collana inedita realizzata da Yamato Video con la collaborazione di RCS Libri. Questa comprende tutte le serie anime che vedono Lupin III e la sua banda come protagonisti, fra cui anche le serie La Donna Chiamata Fujiko Mine, L’Avventura Italiana e Ritorno alle Origini.