PC, smartphone e tanto altro nelle offerte “Passione casa” di Unieuro

Nella giornata di oggi, 3 maggio 2021, Unieuro ha dato il via alla nuova iniziativa promozionale “Passione casa“, con tante offerte sui grandi elettrodomestici, ma anche su prodotti tech come smartphone, tablet e computer.

Il nuovo volantino di Unieuro è valido anche sullo store online, sarà attivo fino al 20 maggio prossimo e prevede anche la possibilità di acquisto a rate a tasso 0.

Unieuro “Passione casa”: promo asciugatrice

Prima di entrare nel merito delle offerte tech ricomprese in “Passione casa”, c’è la promozione centrale del volantino che merita un approfondimento: acquistando uno dei grandi elettrodomestici parte dell’iniziativa, il cliente ha diritto ad un’asciugatrice in abbinata. Ecco qualche esempio:

Offerte “Passione casa” di Unieuro (fino al 20 maggio)

Messa da parte questa promozione, passiamo adesso ad una selezione delle offerte tech, già suddivise per categoria di appartenenza dei prodotti.

Smartphone in offerta da Unieuro

Computer e tablet in offerta da Unieuro

Wearable in offerta da Unieuro

Smart TV in offerta da Unieuro

Queste e tutte le altre offerte del volantino sono visibili al seguente link:

