Leggero e compatto: Nilox Blaze è ideale per la mobilità urbana

Nilox, brand di proprietà del gruppo italiano Esprinet, ha annunciato l’ultimo arrivato nella propria famiglia di monopattini elettrici: Nilox Blaze. Pensati per chi deve spostarsi in città, i monopattini Nilox sono il perfetto connubio tra tecnologia e design, con un prezzo abbordabile.

Nilox Blaze, nato per la città

Disponibile dal mese di maggio sullo store ufficiale, presso i principali siti e-commerce e presso i punti vendita delle maggiori catene di elettronica di consumo, Nilox Blaze è pensato per i brevi spostamenti tipici delle grandi città, per arrivare in ufficio dalla fermata della metro o del treno. Pesa 13 Kg, non proprio una piuma ma comunque sufficientemente leggero per essere spostato facilmente, può contare su un motore da 300 watt che gli permette di raggiungere i 22 Km/h di velocità massima.

Secondo quanto afferma Nilox, il nuovo monopattino elettrico sarà in grado di superare pendenze del 21%, quindi non avrete problemi anche a uscire dal garage o ad affrontare qualche dislivello cittadino. L’autonomia si attesta a 18 Km, più che sufficienti per chi deve spostarsi di qualche chilometro in un ambiente urbano.

Ottima l’affidabilità grazie alle ruote a doppia densità anti foratura, che insieme al freno elettrico anteriore e a quello a pedale posteriore permetteranno all’utente di muoversi in tutta sicurezza. Non mancano le luci anteriore e posteriore e un display LED sul manubrio per controllare la velocità istantanea e il livello della batteria.

Nilox Blaze sarà acquistabile a partire dal mese di maggio al prezzo di 269,95 euro.