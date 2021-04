Nuki Box arriva in Italia e rende smart il citofono del condominio

Se siete appassionati di dispositivi smart home abbiamo una buona notizia per voi: è ufficialmente sbarcato anche in Italia Nuki Box, la soluzione che rende intelligente il citofono condominiale.

Sulla scia del successo ottenuto nel mercato business, l’azienda austriaca ha deciso di portare Nuki Box anche in quello consumer, offrendo così agli utenti la possibilità di avere un portone di accesso al proprio stabile decisamente smart.

Nuki Box arriva in Italia

Oramai da diversi anni Nuki ha come obiettivo quello di eliminare le chiavi di casa per i propri clienti e Nuki Box rappresenta soltanto l’ultimo prodotto di una serie di soluzioni appositamente studiate per sfruttare lo smartphone per accedere all’abitazione o all’ufficio.

A differenza di Nuki Opener, che è installato sul citofono personale, permettendo il suo utilizzo alla singola utenza, Nuki Box è invece installato dietro il pannello del citofono condominiale e rende smart l’ingresso principale del palazzo per tutti i residenti.

Compatibile con ogni sistema di citofono con una porta apribile elettronicamente, Nuki Box non richiede una connessione WiFi per funzionare (si basa, infatti, sulla connettività Bluetooth) e può contare su una eSIM integrata, con una tariffa forfettaria della durata di cinque anni per avere una rete di connettività più completa.

Anche chi non utilizza uno smartphone (e, pertanto, non può usare l’app del produttore) può usufruire delle funzionalità di Nuki Box grazie ad un apposito telecomando, Nuki Fob, che permette di aprire la porta con un singolo tocco.

L’app Nuki (disponibile sia per Android che per iOS) può anche essere usata per consentire ai singoli utenti di assegnare in tutta autonomia delle autorizzazioni individuali ai propri amici o familiari.

E se vi state chiedendo quanto costa tale soluzione, la risposta è 349 euro, cifra che comprende anche la sottoscrizione ad una eSIM per la durata di 5 anni.

Per ulteriori informazioni su tale prodotto o per il suo acquisto vi rimandiamo allo shop online di Nuki.