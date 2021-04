Da Unieuro sono arrivati “Gli sconti che sognavi!” con tantissime offerte tech

Unieuro entra nel vivo della primavera con il nuovo volantino “Gli sconti che sognavi!“, valido sia online sia nei punti vendita aderenti fino al 25 aprile. Le offerte al suo interno sono tantissime e possono essere sfruttate con il tasso zero sopra i 299 euro.

Le offerte Unieuro del nuovo volantino (12-25 aprile 2021)

Le offerte Unieuro del volantino riguardano come sempre tante categorie di prodotti: troviamo sconti sugli smartphone Android e iOS, sui notebook, sulle smart TV, sui videogiochi, sui wearable, sulla mobilità elettrica e non solo. In aggiunta, anche se solo in negozio, troviamo due interessanti proposte per gli amanti del cinema e della musica: fino al 2 maggio 2021 Unieuro offre l’80% di sconto su tutti i CD, i vinili musicali, i film in Blu-Ray e DVD.

Ecco alcune delle offerte Unieuro più interessanti disponibili con il volantino “Gli sconti che sognavi!”, suddivise per categoria.

Queste erano solo alcune delle offerte Unieuro della nuova iniziativa, valida fino al 25 aprile 2021. Se volete scoprirle tutte potete sfogliare il volantino a questo link oppure consultare le proposte online al link qui di seguito. Non dimenticate di seguirci anche attraverso il nostro canale Telegram Prezzi.tech per non perdervi le migliori offerte in tempo reale.

