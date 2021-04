MediaWorld dona “Nuova energia alla tua casa” con il suo ultimo volantino

MediaWorld regala Nuova energia alla tua casa: è questo il nome dell’ultimo volantino della catena di elettronica che propone – online e in negozio – offerte con sconti fino al 40% su tanti prodotti di tecnologia (smartphone, smart TV, notebook), peraltro acquistabili anche in comode rate a tasso zero.

Le offerte del nuovo volantino MediaWorld

Avendo deciso per lungo tempo – a causa dell’emergenza COVID-19 – di potenziare il proprio e-store, MediaWorld oggi continua su questa strada proponendo nuove offerte online e in negozio su prodotti hi-tech, valide fino al 14 aprile: TV, fotocamere, elettrodomestici, accessori per PC e tablet e naturalmente smartphone, per i quali – se acquistati online – sembra essere esclusa la consegna standard gratuita presso il proprio domicilio. La categoria più ghiotta del volantino “Nuova energia alla tua casa” è proprio quella degli smartphone, dove ci sono alcuni Samsung e Xiaomi in promozione.

Offerte smartphone

OPPO A73 a 249 euro

a 249 euro Redmi Note 9T a 219 euro

a 219 euro Apple iPhone XR a 569 euro

a 569 euro Samsung Galaxy A72 a 449 euro

a 449 euro Samsung Galaxy S20+ a 699 euro

a 699 euro Apple iPhone 12 64GB a 829 euro

Offerte smart TV e notebook

LG Smart TV 55C15 a 1599 euro

a 1599 euro Huawei Notebook D14 a 749 euro

a 749 euro Microsoft Surface Laptop 3 a 799 euro

a 799 euro Samsung Smart TV 55Q60T a 699 euro

a 699 euro HP Notebook 15-DW2006NL a 799 euro

I prodotti di tecnologia in promozione da oggi su MediaWorld non sono affatto pochi, per cui il nostro consiglio è quello di consultare il volantino, dove potete trovare anche alcuni piccoli e grandi elettrodomestici adatti alle vostre esigenze. Allora c’è qualcosa per cui vale la pena mettere mano al portafogli?