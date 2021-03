Questo Robot Giocattolo Tech è perfetto come idea regalo in offerta (aggiornato)

State cercando un’idea regalo per Pasqua per un bambino di circa 4-10 anni? Questa offerta su Amazon potrebbe essere l’occasione giusta per fare un regalo tecnologico e al tempo stesso educativo. Si tratta di un Robot giocattolo con batteria ricaricabile con sensori touch e vocali per comandarlo e farlo muovere tramite le sue due ruote.

Questo giocattolo non ha un nome vero e proprio ma esteticamente si fa apprezzare per la sua semplicità ed empatia offerta dallo schermo principale composto da alcuni LED che si illuminano durante il gioco.

È possibile comandare il Robot Giocattolo in diversi modi: tramite i gesti, toccando le superfici sensibili poste lateralmente e posteriormente, oppure tramite la voce. È possibile infatti telecomandarlo vocalmente per fargli prendere la direzione che si preferisce, fargli fare un ballo o cantare. La funzionalità più interessante però è la possibilità di registrare un messaggio vocale, farlo muovere per raggiungere la destinazione desiderata e fargli riprodurre il messaggio.

Il Robot giocattolo è realizzato in materiale ABS e quindi non tossico ma soprattutto soddisfa i requisiti di certificazione UE al 100% in modo che possano utilizzarlo bambini e adolescenti.

Robot giocattolo, super offerta grazie a sconto + coupon

Il Robot Giocattolo per Bambini viene offerto in promozione al prezzo di 12,99 Euro invece di 30,99 Euro, ma è possibile abbattere ulteriormente questo prezzo con il codice sconto 3CSQHZHV e portarselo così a casa a soli 5,85 Euro. Ovviamente potete acquistarlo su Amazon.it e inserire il coupon una volta inserito a carrello durante la fase di pagamento.

Aggiornamento ore 13.33: l’offerta sembra essere terminata, una nuova offerta dovrebbe essere disponibile domani 28 marzo alle ore 10:10.

In alternativa c’è in offerta questo Robot Semiter a 5,59 Euro mentre a 15,99 Euro invece di 25 Euro c’è il Robot Clementoni con 5 modalità di gioco tra cui coding per un primo approccio al mondo della programmazione informatica.

Insomma, un’ottima idea regalo per Pasqua al posto del classico Uovo (magari di Chiara Ferragni).