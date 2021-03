Master & Dynamic annuncia le MW08: potranno sfidare le AirPods Pro?

Master & Dynamic è un’azienda newyorkese fondata nel 2013 da Johnatan Levine. Da allora si è costruita un nome piuttosto solido nel mondo dell’audio, specialmente sul mercato americano. Inizialmente l’azienda si era occupata di cuffie over ear ma è ormai già qualche anno che si è lanciata del mondo delle in-ear, in particolare quelle true wireless. È proprio in questi giorni che l’azienda ha annunciato un nuovo modello, le MW08 che, viste le specifiche, potrebbero battagliare con AirPods Pro, le migliori della categoria secondo molti.

L’azienda ha intapreso diverse partnership per esempio con Thirty Five Ventures, azienda del cestista Kevin Durant, o con Leica, famoso brand nel mondo della fotografia o ancora con Luis Vuitton, segno di un’azienda sicuramente vivace. In effetti le cuffie sono molto curate nell’aspetto, con una finitura lucida molto bella, mentre le dimensioni sono piuttosto ridotte.

Specifiche impressionanti che promettono decisamente bene

Per quanto riguarda le specifiche abbiamo un driver dinamico da 11 mm che è composto da berillio, materiale esotico che si può trovare in cuffie di alto livello, in grado di offrire un’ottima qualità di ascolto, se messo a punto in maniera adeguata. Master & Dynamic ha poi aggiunto un microfono per cuffia, arrivando a un totale di 6, che aiuteranno sicuramente la qualità delle chiamate e sono utili a migliorare la cancellazione attiva del rumore.

L’azienda definisce la cancellazione del rumore come ibrida, e fornisce due modalità: ANC Max e All Day ANC. Anche la trasparenza ambientale ha due modalità: Voice e Awareness, così da avere varie alternative in ogni situazione. Prima di oggi non era disponibile una companion app per le cuffie true wireless di Master & Dynamic ma in occasione del lancio di queste MW08 l’azienda farà debuttare M&D Connect, che permetterà di controllare nel dettaglio tutte le funzioni delle earbuds. L’unico difetto in tutto ciò è che la nuova app non supporterà i vecchi modelli.

Per quanto riguarda la durata della batteria, specifica importantissima per questo tipo di cuffie, le MW08 promettono 12 ore di autonomia che possono essere estese a 30 contando anche il case di ricarica. Una ricarica completa impiegherà 45 minuti, e grazie alla ricarica veloce, si potrà avere il 50% dell’autonomia in soli 15 minuti di ricarica. Ultimo, fondamentale dettaglio, è il rating IPX5 per la resistenza all’acqua. Questa certificazione garantisce una buona protezione da sudore e spruzzi d’acqua ma è sconsigliato immergerle.

La parola d’ordine è: massima fruibilità

Il case di ricarica, come nei prodotti precedenti, sarà in acciaio lucido, ma in questo caso l’apertura avverrà dall’alto, proprio come per le AirPods Pro. La porta USB-C, pertanto, è stata spostata sul lato destro, accorgimento che di sicuro migliora la fruibilità del prodotto, anche se il case può essere ricaricato anche tramite ricaric wireless.

A proposito di fruibilità, i controlli sulle nuove MW08 rimangono simili a quelli già visti in precedenza, con la cuffia destra fornita di un tasto multi funzione che gestisce i controlli multimediali, le connessioni e l’assistente vocale, mentre sulla cuffia sinistra troviamo i tasti per il controllo del volume che servono anche per gestire l’ANC e il suono ambientale.

Le MW08 saranno disponibili a 299$ dal 30 marzo mentre sarà abbassato a 250$ il prezzo del modello precedente. Le cuffie saranno acquistabili in diverse colorazioni, nero, bianco, blu e marrone e le spedizioni inizieranno alla fine del mese.