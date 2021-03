Notebook per la didattica a distanza? Ecco quale comprare in offerta

Sei uno studente alle prese con la didattica a distanza e alla ricerca di un nuovo dispositivo che possa supportare le tue ore di studio? Ovvero un portatile abbastanza potente da eseguire correttamente tutti gli strumenti dedicati al mondo dell’educazione, come le app per effettuare video-chiamate di gruppo e, perché no, anche quelle per prendere appunti, scannerizzare immagini e testi e quelle per condividere file e documenti sui quali collaborare con gli amici di classe. E ancora, meglio se questo dispositivo sia leggero e di dimensioni compatte, così da potersi adattare a ogni angolo della propria abitazione e trasportarlo senza troppi sforzi ovunque.

Un notebook in grado di fare tutto ciò deve necessariamente essere dotato di particolari tecnologie, ma è pur vero che il mercato offre diverse soluzioni per diverse fasce di prezzo, cercando di andare in contro alle esigenze e alle possibilità di ciascuno. Quale modello comprare, dunque? In questo articolo, troverete una selezione dei migliori notebook per la didattica a distanza (e non solo) per fascia di prezzo.

E’ vero, questa guida all’acquisto è dedicata in particolar modo agli studenti che necessitano di un nuovo portatile per studiare, ma è anche vero che ciascun utente ha le proprie esigenze e c’è chi, per esempio, desidera un dispositivo che possa anche essere utilizzato per eseguire qualche giochino o strumenti di lavoro, come i programmi di editing video e/o fotografico.

Modelli più potenti, che aumentano notevolmente le possibilità e gli ambiti d’utilizzo, ovviamente vengono commercializzati a un prezzo più molto più alto rispetto a quello di un “comune” computer portatile pensato per offrire caratteristiche e funzionalità di base. Per questo motivo, abbiamo deciso di includere nella nostra guida diversi notebook per più fasce di prezzo, così che possiate ricevere suggerimenti per ogni tipo di esigenza. Bando alle ciance, ecco i migliori notebook per la didattica a distanza del momento.

I notebook che troverete all’interno di questa guida all’acquisto sono stati accuratamente selezionati dal team di TuttoTech, confrontando le funzionalità e le caratteristiche di più modelli per la stessa fascia di prezzo. Alcuni dispositivi possono essere acquistati direttamente sugli shop online dei produttori. Altri, invece, possono essere acquistati anche su Amazon. In quest’ultimo caso i vantaggi sono davvero molti: oltre alla spedizione gratuita e super rapida per i clienti Prime, il colosso degli e-commerce offre anche una ottima assistenza post-vendita e la possibilità di rendere il prodotto se, nel giro di qualche settimana o mese, dovesse iniziare a presentare qualche problema e non funzionare più correttamente.

Migliori notebook per la didattica a distanza sotto i 500 Euro

Il mercato attuale offre più soluzioni per questa particolare fascia di prezzo. Ideali per chi è alla ricerca di un dispositivo che offra prestazioni discrete e una buona autonomia, i notebook in questa fascia di prezzo possono offrire pieno supporto per le attività più semplici, come la navigazione in Internet, l’utilizzo del pacchetto Office (come Word, PowerPoint e Excel) e delle app per assistere alle lezioni online. Ecco i migliori notebook economici per studiare da casa:

Acer Aspire 3

Acer Aspire 3 offre tutto il necessario al minimo prezzo. Il notebook offre un ampio display da 15,6 pollici con risoluzione HD e è alimentato dal processore Celeron N4000 supportato da 4 GB di RAM. Questa configurazione gli permette di supportare le attività quotidiane senza troppi intoppi, mentre la sua grande capacità interna (1 TB) consente di scaricare e archiviare tutto il materiale necessario. Il touchpad è leggermente spostato a sinistra, per cui potrebbe non offrire il massimo in termini di comodità, ma ci si abitua facilmente. Acer Aspire 3 si può trovare in offerta su Amazon a un prezzo inferiore ai 300 euro.

Lenovo IdeaPad Flex 5

Lenovo IdeaPad Flex 5 esegue il sistema operativo Chrome OS e la sua particolarità consiste nel bellissimo schermo FullHD da 13,3 pollici che può essere ruotato di 360°, che permette di passare da un utilizzo di tipo “notebook” a quello “tablet”. Il dispositivo è alimentato da un processore Intel Celeron 5205U supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna per scaricare tutte le applicazioni Android di cui si hanno bisogno per i momenti di studi, ma anche giochi e altre piattaforme per soddisfare i momenti di svago. Lenovo IdeaPad Flex 5 è disponibile su Amazon al prezzo di 469 euro e può essere anche acquistato a rate con CreditLine di Cofidis.

CHUWI HeroBook Pro

CHUWI HeroBook Pro è un notebook dall’aspetto premium e estremamente sottile, in grado di offrire prestazione e un’esperienza multitasking più che adeguata. Il dispositivo è dotato di un display HD da 14,1 pollici con cornici sottili, è alimentato dal processore Intel N4000 e con i suoi 8 GB di RAM permette di eseguire anche applicazioni più pesanti. Oltre ciò, è anche presente una fotocamera da 0,3 MP. Non il massimo in termini di qualità, ma comunque sufficiente per partecipare alle video-lezioni online. CHUWI HeroBook Pro può essere acquistato su Amazon al prezzo di 379 euro. E’ un ottimo dispositivo per il rapporto qualità-prezzo.

Microsoft Surface Go 2

Microsoft Surface Go 2 è un dispositivo 2 in 1 molto interessante. Può essere utilizzato come tablet o come un vero e proprio laptop se abbinato a una comunissima tastiera bluetooth. Il dispositivo è dotato di un display PixelSense da 10,5 pollici con risoluzione di 1920 x 1280 pixel e dispone di un processore Intel Pentium Gold con 4 GB di RAM. In realtà, questa è l’opzione più economica perché con un po’ di soldi in più ci si può portare a casa una versione leggermente migliorata. Microsoft Surface Go 2 è disponibile in offerta su Amazon al prezzo di 399 euro (il prezzo potrebbe subire delle notifiche nelle prossime ore), ma la tastiera e l’eventuale mouse dovranno essere acquistati separatamente.

Migliori notebook per la didattica a distanza sotto i 750 euro

In questa fascia di prezzo possiamo trovare degli ottimi notebook le cui caratteristiche permettono di sfruttarli anche per attività che vadano oltre il semplice studio. Processori più potenti, schermi di qualità superiore altre tecnologie più sofisticate aprono le porte a più scenari di utilizzo, rendendo questi dispositivi adatti anche per i professionisti.

HUAWEI MateBook D 14

HUAWEI MateBook D 14 offre stabilità e potenza in un corpo sottile e resistente, sfoggiando anche un design molto elegante. Il dispositivo offre un display di tipo FullView da 14 pollici con risoluzione FullHD e è alimentato da un processore AMD Ryzen 7 3500U, accompagnato da 8 GB di RAM e una 512 GB di spazio di archiviazione interna. Questa configurazione permette di utilizzarlo sia come strumento di studio, sia come strumento di lavoro o svago. HUAWEI MateBook D 14 riesce, infatti, anche a eseguire diversi giochi popolari, ma offre anche delle interessanti funzionalità ai possessori di uno smartphone Huawei.

Tra queste, la collaborazione multi-schermo, che permette di proiettare il proprio smartphone sul laptop. In questo modo è possibile, per esempio, utilizzare determinate applicazioni direttamente sul portatile, o ancora trasferire velocemente e facilmente immagini, video e altri documenti dall’uno all’altro dispositivo. HUAWEI MateBook D 14 è disponibile su Amazon al prezzo promozionale di 739 euro, ma può anche essere acquistato sul sito ufficiale dell’azienda. Spesso si trovano dei bundle molto interessanti e vantaggiosi.

Migliori notebook per la didattica a distanza sotto i 1.000 Euro

Arrivati a questo punto, potremmo anche cambiare il titolo del paragrafo in “Migliori notebook sotto i 1.000 Euro”. In questa fascia di prezzo si trovano, infatti, delle macchine molto potenti e versatili, che possono essere impiegate anche per lavorare su pesanti piattaforme di editing, per giocare o comunque per gestire più programmi simultaneamente.

Microsoft Surface Pro 7

Ancora una volta, un dispositivo 2 in 1 che riuscirà a stupirvi per la sua potenza, senza poi considerare i vantaggi che si possono trarre da un dispositivo così versatile. Se avete tanto su cui lavorare, potete collegare la tastiera bluetooth e sarete subito pronti per le vostre ore all’insegna della produttività e del duro lavoro. Se, invece, volete godervi un po’ di tempo libero facendo una super maratona di serie TV, avrete tra le mani un potente tablet da portare sotto le coperte. Microsoft Surface Pro 7 sfoggia un display da 12,3 pollici, rapporto di forma in 3:2 e è alimentato da un processore Intel Core i5 di decima generazione, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria. Può essere acquistato su Amazon al prezzo scontato di 799 euro, con un ulteriore sconto (al momento di 45,29 euro) dedicato ai membri Prime Student.

Microsoft Surface Laptop 3

Il suo prezzo di listino è di 1.499 euro, ma può adesso essere acquistato su Amazon al prezzo incredibile di 999 euro (ulteriore sconto di 63 euro per i membri Prime Student). Microsoft Surface Laptop 3 è un dispositivo elegante, sottile, leggero, in grado di offrire velocità e prestazioni altissime. Il notebook è disponibile in più varianti. Quello che consigliamo è quello dotato di display touch screen da 13,5 pollici, processore Intel Core i5, RAM da 8 GB e 256 GB di archiviazione interna. Sono anche disponibili altre varianti, alcune più economiche e altre più care di quella da noi consigliata.

HONOR MagicBook Pro

Bellissimo con il suo display FullView da 16,1 pollici e risoluzione FullHD, per un rapporto schermo-corpo del 90%. HONOR MagicBook Pro è alimentato dal processore Intel Core i5-10210U, accompagnato da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Una macchina perfetta per chi è alla ricerca di un dispositivo che offra prestazioni molto alte, ma che sia anche di bell’aspetto e leggero. HONOR MagicBook Pro può essere acquistato su HiHonor al prezzo promozionale di 799,90 euro (anziché 1.159,80 euro).

Migliori notebook per la didattica a distanza oltre i 1.000 Euro

Anche in questo caso vale lo stesso discorso che è stato fatto per la fascia precedente. Se avete un budget di oltre mille euro, potete portarvi a casa un vero gioiellino da mettere alla prova anche per attività più intense. Saprà sempre dimostrarvi di valere ogni centesimo di ciò che avete pagato per acquistarlo.

MacBook Air M1

E’ dotato del potente chip Apple M1, il primo SoC a essere stato creato specificamente per il Mac. Questa tecnologia permette al MacBook Air di offrire prestazioni mai viste prima, che si tratti di montare video a livello professionale o eseguire i giochi più adrenalinici. Il dispositivo offre anche alcune funzionalità sofisticate basate sull’intelligenza artificiale e il machine learning, come quella che permette di ritoccare automaticamente le immagini garantendo risultati professionali. Il MacBook Air può essere acquistato su Amazon al prezzo di 1.110 euro.

La nostra guida termina qui, almeno per il momento! Aggiorneremo questo articolo ogni volta che verrà presentato un nuovo laptop che ci conquisterà al punto tale da meritarsi di apparire in questa selezione dei migliori notebook per studiare a distanza. Se i modelli che vi abbiamo illustrato non dovessero convincervi abbastanza, vi consigliamo di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto, perché potrebbe in futuro includere nuovi dispositivi che potrebbero fare al caso vostro.

