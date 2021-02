AUKEY lancia Aircore Magnetic wireless Charger, per iPhone 12 ma anche per Android

AUKEY lancia Aircore Magnetic wireless Charger, per iPhone 12 ma anche per...

AUKEY ha presentato oggi Aircore Magnetic QI Wireless Charger, pensato per funzionare sia con la nuova gamma iPhone 12 sia con gli smartphone Android che supportano la ricarica senza fili. Disponibile in due diverse colorazioni è già disponibile anche in Italia, attraverso Amazon.

Un caricabatterie wireless universale

AUKEY Aircore nasce quindi con lo scopo di fornire una alimentazione sia agli iPhone, in particolare alla nuova generazione con sistema MagSafe, sia ai dispositivi Android, senza scordare la possibilità di ricaricare le cuffie TWS, AirPods o altre. Sotto la superficie infatti è collocato un magnete, disegnato per mantenere salda la presa sugli iPhone 12, per essere sicuri che la ricarica avvenga sempre in maniera ottimale.

Su altri dispositivi, inclusi gli iPhone delle generazioni precedenti, AUKEY Aircore genera una leggera attrazione non sufficiente però a garantire che venga mantenuta la posizione corretta. È presente un sistema di dissipazione del calore per mantenere sempre la corretta temperatura, oltre a diversi circuiti pensati per prevenire qualsiasi inconveniente.

Il caricabatterie è in grado di erogare una potenza massima di 15 watt, a patto di utilizzare un alimentatore, non incluso nella confezione di vendita, da almeno 20 watt. Peccato solo che tale potenza sia a disposizione solo dei dispositivi Android, visto che anche con iPhone 12 la potenza massima erogata è di 7,5 watt, la metà quindi di quella supportata originariamente.

AUKEY Aircore è già disponibile, come riportato in apertura, sullo store ufficiale di AUKEY su Amazon, nelle colorazioni nera e bianca, a seconda dei gusti. A seguire i link per l’acquisto.