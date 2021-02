Amazon regala un buono sconto da 15 euro acquistando una selezione di prodotti

Dovete rifare le scorte di detersivi in casa? Quale occasione migliore se non quella lanciata da Amazon in collaborazione con Procter & Gamble (P&G) che vi permette di ottenere un buono sconto a fronte di un acquisto da effettuare su una selezione di prodotti?

È valida solamente fino alle 23:59 di oggi la promozione disponibile su Amazon, visitando il link che trovate a fine articolo. Acquistando prodotti del brand P&G tra quelli proposti nella selezione, e raggiungendo una spesa minima di almeno 30 euro, riceverete un buono sconto del valore di 15 euro. L’accredito del buono sarà effettuato in automatico sul vostro account una volta che l’ordine sarà stato confermato.

Avrete tempo 45 giorni dalla data di emissione del buono per acquistare ancora prodotti P&G inseriti nella stessa selezione, con un’ottima possibilità di risparmio. La selezione dei prodotti P&G è dedicata principalmente alla cura della casa e ai prodotti per il bucato. Troviamo infatti detersivi, ammorbidenti, profumatori per il bucato.

Non mancano prodotti per la lavastoviglie, deodoranti auto, panni per la pulizia e una scopa elettrica per la pulizia dei pavimenti, più che mai importante in questo periodo. Tutti i prodotti sono proposti a prezzi scontati rispetto a quelli di listino e godono della spedizione rapida e gratuita per gli utenti iscritti al programma Amazon Prime.

Potete trovare il regolamento completo della promozione visitando questa pagina, mentre qui sotto trovate il link per scegliere i prodotti P&G per la vostra casa, e ricevere il buono da 15 euro utilizzabile sempre su Amazon.