Unieuro lancia i suoi “Lovely Days”, anche in negozio, fino al 28 febbraio

Da Unieuro arrivano i Lovely Days: questo il nome del nuovo volantino della famosa catena di negozi che proporrà, in vista di San Valentino, un’ampia gamma di prodotti d’elettronica con sconti fino al 50%, tra cui smart TV, notebook, fotocamere, lavatrici, console e tanto altro ancora.

Migliori offerte del volantino Unieuro

Il volantino di Unieuro, valido fino al 28 febbraio 2021, include una bella selezione di smartphone Android, su cui ci saranno sconti tra il 10% e il 30% sul prezzo di listino e la possibilità di chiedere un finanziamento in 20 rate a tasso zero (TAN 0%, Taeg 0%). Gli smartphone non sono tuttavia – come già anticipato – gli unici prodotti interessanti in promo, per cui abbiamo deciso di segnalarvi di seguito le migliori offerte anche su alcune smart TV, fotocamere, notebook e tablet.

Smartphone

LG Velvet 5G a 399,90 euro

a 399,90 euro OPPO Reno4 Z a 299,90 euro

a 299,90 euro Huawei P40 Lite a 219,90 euro

a 219,90 euro Redmi Note 9 Pro a 239,90 euro

a 239,90 euro OPPO Find X2 Neo a 419,90 euro

a 419,90 euro Xiaomi Mi 10T Lite a 299,90 euro

a 299,90 euro Samsung Galaxy A42 5G a 249 euro

a 249 euro Motorola Moto G9 Power a 199,99 euro

Notebook e tablet

Lenovo Tab M10 Plus a 179,99 euro

a 179,99 euro Samsung Galaxy Tab A7 T505 a 249,90 euro

a 249,90 euro HP Pavilion Notebook 15-eh0005nl a 829 euro

a 829 euro Acer Nitro 5 Notebook AN515-55-76LA a 1349 euro

Smart TV e smartwatch

Samsung Watch Active2 a 199,99 euro

a 199,99 euro LG Smart TV 55″ 55UN73006 a 499,90 euro

a 499,90 euro Garmin Fenix 5 Plus Sapphire a 399,90 euro

a 399,90 euro Samsung Smart TV 65″ QLED QE65Q80T a 1499 euro

Il clou della promozione di Unieuro è data, così come per la versione online, dalla possibilità di ricevere anche un buono sconto di 20 euro su ogni 100 euro di spesa per acquistare ciò che si desidera a partire dal 1° marzo al 18 aprile 2021. In ogni caso, date un’occhiata al nuovo volantino.