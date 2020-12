Huawei Watch GT 2 Pro si aggiorna aggiungendo una scorciatoia molto utile

Dopo l’arrivo dell’aggiornamento di Huawei Watch GT 2 Pro che aggiunge il supporto ad alcune nuove applicazioni, in queste ore Huawei rilascia un ulteriore aggiornamento per Huawei Watch GT 2 Pro pensato per migliorare l’esperienza utente in una specifica situazione.

Novità aggiornamento 10.1.3.40 Huawei Watch GT 2 Pro

Infatti, leggendo il changelog relativo al firmware 10.1.3.40 da 76.52 MB attualmente in distribuzione, scopriamo che la novità più succosa all’interno dell’aggiornamento riguarda l’aggiunta dell’icona rapida per l’espulsione dell’acqua.

Nonostante lo smartwatch sia perfettamente in grado di gestire il contatto con i liquidi, e quindi ideale anche per tracciare gli allenamenti in piscina, l’acqua può entrare all’interno delle feritoie degli speaker e risiedervi. La disponibilità di questa feature permette all’utente di forzare l’espulsione dell’acqua in eccesso.

Infine, il changelog fa anche riferimento ad alcune migliorie non meglio note per quanto riguarda la stabilità generale del sistema operativo e ottimizzazioni delle prestazioni sotto il cofano.

Come aggiornare Huawei Watch GT 2 Pro

L’aggiornamento 10.1.3.40 per Huawei Watch GT 2 Pro è attualmente in distribuzione e dovrebbe essere disponibile nel nostro Paese nel corso dei prossimi giorni. Per scaricare l’update è necessario connettere lo smartwatch al proprio smartphone, accedere all’applicazione Huawei Health e controllare la disponibilità dell’update dall’apposito tab degli aggiornamenti firware.