Huami sta lavorando a un nuovo gadget: Amazfit Band 6 o Xiaomi Mi Band 6?

Huami, il produttore cinese che sta alle spalle di brand ormai famosi anche in Europa come Amazfit e Zepp, oltre che alla linea Xiaomi Mi Band, continua a lavorare allo sviluppo di nuovi prodotti, e alcune delle novità sono visibili nel codice dell’applicazione Zepp.

In particolare sono comparse le prime informazioni relative a un dispositivo il cui nome in codice è “Pangu” e dalla sigla “HMSH16HM” che secondo le prime indicazioni sarà dotato di connettività NFC. Per ora non ci sono molti riferimenti nell’applicazione, per cui risulta difficile avere informazioni relative alle funzioni che offrirà il nuovo gadget.

Nei mesi scorsi erano emersi alcuni dettagli su una presunta Amazfit Band 6, identificata dal codice “A2005”, che però non trova riscontro nel codice dell’attuale applicazione. È dunque possibile che Huami “recuperi” la numerazione corretta e che il prossimo dispositivo adotterà questo nome o che abbia semplicemente deciso di utilizzare un altro codice interno.

In particolare la sigla del nuovo dispositivo è molto simile a quella delle recenti Xiaomi Mi Band 5 (XMSH11HM) e Amazfit Band 5 (XMSH14HM) per cui risulta plausibile che Pangu sia il nome della prossima smartband, che potrebbe essere commercializzata indifferentemente col brand Xiaomi o con il brand Amazfit.

Sarà necessario attendere ancora qualche settimana per avere maggiori dettagli in merito, anche perché l’effettiva commercializzazione non dovrebbe arrivare prima della prossima primavera.