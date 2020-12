YAP annuncia una funzione per bloccare manualmente gli acquisti

YAP, una delle carte prepagate più in voga in questi ultimi mesi, annuncia l’arrivo di una funzione estremamente utile: gestire gratuitamente il blocco di uno o più canali di spesa. Come? Tramite la funzione Spending Control, il cui arrivo è atteso per il 21 dicembre 2020.

Controllo completo sulle spese

Dalla versione 1.3.7 dell’applicazione mobile di YAP per Android e iOS, all’interno della sezione “My YAP” è disponibile la voce “Impostazioni carta”; da qui, gli utenti possono gestire manualmente e in autonomia l’eventuale blocco degli acquisti con YAP online, in negozio o i prelievi di contante.

L’interessante novità viene chiaramente sottolineata anche all’interno del nuovo regolamento del servizio, che recita: “Con il Servizio Spending Control, il Titolare può gratuitamente inibire l’operatività della Carta su uno o più dei canali di spesa disponibili tramite apposita funzionalità dell’App. Per le condizioni economiche del Servizio si rimanda al Documento di Sintesi.”

Si tratta di un cambiamento piuttosto decisivo da parte di YAP che, nella precedente versione del Regolamento per i Titolari, era possibile “richiedere all’Emittente di inibire l’operatività della Carta su Internet“, mentre adesso il Titolare può farlo gratuitamente tramite l’apposita funzione presente nell’app mobile.

Per maggiori informazioni sulle novità è possibile consultare il Regolamento del Servizio dello Spending Control.

