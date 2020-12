CloudReady OS è stato acquisito da Google

CloudReady OS è un vero e proprio sistema operativo, basato su Chromium, il cui scopo è quello di rendere qualsiasi computer, sia esso un MAC o un PC tradizionale, un Chromebook. Il sistema operativo era disponibile in particolare per aziende e scuole, ma esiste anche una versione “Home” per uso personale, del tutto gratuita.

Google acquisisce Neverware e CloudReady OS e potrebbe proporlo ai suoi clienti

CloudReady OS è un sistema pensato in particolar modo per vecchi PC e notebook, in quanto estremamente leggero e che di conseguenza potrebbe rendere questi dispositivi ben più performanti per svolgere semplici operazioni di routine quotidiana, come l’utilizzo del browser e di alcune applicazioni fondamentali. Acquisito da Google nella giornata di ieri, Neverware ha dichiarato in un comunicato ufficiale “Siamo lieti di condividere alcune notizie molto interessanti: Neverware e CloudReady sono ora ufficialmente parte di Google e del team di Chrome OS! Non vediamo l’ora di condividere maggiori dettagli con tutti i nostri clienti, utenti e fan di CloudReady nelle prossime settimane e mesi.” e ancora “A lungo termine, CloudReady diventerà un’offerta ufficiale di Chrome OS e i clienti esistenti verranno aggiornati senza problemi. Per questo motivo, potete aspettarvi che le meccaniche di rilascio degli update saranno in linea con le versioni ufficiali di Chrome OS.”

A quanto pare, quindi, CloudReady OS potrebbe essere trasformato in una versione completa di Chrome OS. Per ora, l’azienda assicura i suoi clienti, tutto proseguirà come sempre e gli aggiornamenti continueranno ad essere rilasciati regolarmente. Dovremo però attendere che Google decida come gestire l’acquisizione ed in che modo utilizzare il sistema operativo di Neverware per saperne di più.

