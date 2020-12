Da Trony arrivano i “Grandi Sconti”: ecco le migliori offerte

Trony annuncia il programma di offerte “Grandi Sconti” dal 12 al 18 dicembre 2020 con una valanga di prodotti in forte sconto. Nell’articolo abbiamo selezionato le migliori offerte relative alle categorie di prodotti normalmente trattati su TuttoTech; per l’occasione le trovate comodamente suddivise in capitoli da visionare rapidamente tramite i seguenti link.

Trony Grandi Sconti: smartphone

Motorola Moto RAZR 5G a 1349 euro invece di 1399 euro con il 4% di sconto;

iPhone SE 2020 a 479 euro invece di 529 euro con il 9% di sconto;

Samsung Galaxy A71 a 339 euro invece di 479 euro con il 29% di sconto;

Samsung Galaxy A30S a 189 euro invece di 259 euro con il 27% di sconto;

LG K52 a 185 euro invece di 229 euro con il 19% di sconto.

Trony Grandi Sconti: wearable

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular 42 mm (Grigio Siderale, Argento) a 279 euro invece di 379 euro con il 27% di sconto;

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular 38 mm (Grigio Siderale, Argento) a 249 euro invece di 339 euro con il 27% di sconto;

Samsung Galaxy Buds Live (Mystic Bronze, Mystic White, Mystic Black) a 149 euro invece di 189 euro con il 21% di sconto;

Huawei FreeBuds Pro (Carbon Black, Ceramic White) a 149 euro invece di 179 con il 17% di sconto.

