Da Euronics le offerte sono “Sottocosto”: sconti fino al 40% su TV e smartphone

Sono questi giorni ricchi di offerte in casa Euronics: è stato infatti lanciato la nuova promozione online Sottocosto, che offre sconti fino al 40% – oltre al finanziamento in 20 rate a tasso zero – su una selezione di prodotti d’elettronica, tra cui non mancano TV, notebook, piccoli e grandi elettrodomestici.

Le migliori offerte “Sottocosto” di Euronics

La promozione di Euronics, valida solo online fino al 21 dicembre 2020, propone davvero delle buone offerte su un gran numero di prodotti hi-tech, e soprattutto smart TV, elettrodomestici e smartphone, per i quali è inclusa (almeno per gli articoli evidenziati) la consegna standard gratuita presso il proprio domicilio. La categoria più “ricca” di promozioni è quella degli elettrodomestici, a cui si aggiungono anche – ma ne sono pochi – sconti interessanti su smartphone Android.

Offerte smartphone

Offerte smart TV e monopattini elettrici

I prodotti di tecnologia in promozione fino al 21 dicembre non sono pochi, per cui il nostro spassionato consiglio è quello di visitare la pagina dedicata, dove ci sono anche piccoli elettrodomestici per la cura della casa e della persona. Allora voi siete interessati? Se sì, qual è il prodotto su cui avete messo gli occhi?