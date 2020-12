Vodafone lancia Neo, uno smartwatch Disney per i più piccoli

Vodafone in un comunicato stampa ha annunciato il lancio della nuova linea di smartwatch Neo, dispositivi wearable studiati per divertire i più piccoli e dare più sicurezza ai genitori, tenendoli sempre in contatto coi propri figli.

Neo, uno smartwatch Vodafone con i personaggi Disney più amati

Vodafone Neo è il nome dello smartwatch che l’azienda ha annunciato nella data odierna. Il dispositivo, di cui ancora non sappiamo molto, è l’alleato perfetto per avvicinare i più piccoli al mondo della tecnologia in modo divertente ed intuitivo, grazie alla collaborazione con Disney ed alla presenza sul wearable di personaggi tra cui Minnie, Elsa, Buzz Lightyear, Darth Vader, l’Avenger con l’armatura, e il Bambino, personaggio della recente serie di grande successo di Disney+, The Mandalorian.

Stando a quanto contenuto nel comunicato, lo smartwatch conterrà una SIM Vodafone tramite la quale sarà possibile connettersi coi propri piccoli attraverso chiamate, chat e videomessaggi. Sarà possibile scegliere il proprio personaggio preferito tra quelli presenti nel device, che potrà aiutare i bambini nell’uso dello smartwatch e li intratterrà negli altri momenti, mentre i genitori potranno controllare da remoto il dispositivo tramite Vodafone Smart App e saranno in grado di modificare i contatti fidati, le impostazioni, aggiungere promemoria ed eventi da remoto così da ricordare al bambino di fare i compiti e non dimenticare la merenda, oltre a monitorare la posizione del dispositivo grazie al GPS integrato.

Vodafone Neo dispone di una fotocamera frontale, per effettuare le videochiamate ma anche per registrare video nella memoria interna, un contapassi ed un’app di fitness tracking grazie alla quale sarà possibile anche impostare degli obiettivi per incoraggiare il piccolo a mantenersi sempre in movimento. Sarà inoltre possibile regolare un tempo massimo di utilizzo giornaliero del device, così da evitare che il bambino passi tutta la giornata incollato allo schermo, dopo il quale andrà automaticamente in modalità silenziosa. Non manca la certificazione IP68 che consentirà al piccolo di saltare in una pozzanghera, andare a lezione di nuoto e correre sotto la pioggia in totale sicurezza e senza correre il rischio che Neo si danneggi.

“Siamo entusiasti – commenta John Love, VP, Interactive Experiences at Disney Parks, Experiences and Products – di reinventare le possibili esperienze nel mondo degli smartwatch per bambini grazie a questa collaborazione in un settore a rapida crescita. Unendo design e tecnologia all’avanguardia, da un lato, e personaggi più amati di Disney, Pixar, Marvel e Star Wars, abbiamo creato un’esperienza realmente innovativa per i bambini”.

Vodafone Neo entrerà in commercio in Europa a partire da Gennaio 2021, ma non si conoscono ancora prezzo, disponibilità e specifiche tecniche dettagliate. L’unica supposizione che possiamo fare è che dovrà disporre di una memoria interna da almeno 4-8GB per consentire al bambino di registrare i video, come annunciato nel comunicato. Il device, inoltre, disporrà di una Smart SIM preinstallata al suo interno, il che suggerisce che oltre al costo del dispositivo in sé, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento mensile per il piano dati che, sempre in base a quanto annunciato nel comunicato stampa, funzionerà in oltre 100 Paesi senza alcun costo aggiuntivo.