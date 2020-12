Razer annuncia un nuovo evento Store Live con regali, novità e sconti esclusivi

Razer annuncia un nuovo evento Store Live per il 3 dicembre 2020 con sconti esclusivi, novità, regali, unboxing e non solo: scopriamo cosa ci attende sul sito ufficiale e attraverso il canale YouTube.

Razer Store Live il 3 dicembre 2020: novità, sconti e regali

Alle 15:30 del 3 dicembre 2020 partirà il Razer Store Live Holiday Edition, un evento che permetterà di scoprire le ultime novità del marchio e accedere a promozioni, sconti e regali esclusivi. Acquistando alcuni prodotti selezionati sul sito Razer.com sarà possibile ad esempio ricevere una gift card da 27 euro; inoltre si potrà approfittare di alcuni bundle speciali e provare a vincere un Razer Blade 15 e non solo.

Per tentare la fortuna è sufficiente compilare il form sul sito Razer, iscriversi al canale YouTube e attivare le notifiche per quest’ultimo: il vincitore sarà annunciato durante il Razer Store Live. Durante l’evento troveremo anche uno sconto di 300 euro su alcuni modelli Razer Blade, la spedizione gratuita con una spesa minima di 59 euro (fino al 13 dicembre), gadget in regalo (come Razer Bottle Opener) con qualsiasi acquisto con codice sconto “BOTTOMSUP”, Razer THS Spinner incluso con l’acquisto di un notebook da gaming Razer Blade (con codice “KEEPCALMNGAMEON“) e altre iniziative che scopriremo solo durante il Live.

Per scoprire tutti i dettagli sull’evento Razer Store Live di domani, 3 dicembre 2020, potete seguire questo link.

