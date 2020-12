DAZN sbarca in altri 200 paesi a 1,99 euro al mese: si parte con la boxe

DAZN, da molti etichettato come il “Netflix dedicato allo sport”, annuncia una importante novità: lo sbarco in 200 paesi con un piano di lancio inizialmente incentrato sulla boxe. Tutti gli eventi sportivi, come ad esempio i combattimenti sul ring, approfondimenti sugli atleti e combattimenti che hanno fatto la storia, saranno trasmessi in streaming in modalità live e on demand, a cui verranno anche proposti alcuni contenuti mensili tra cui “40 Days”, “Saturday Fight Live” e “One Night” direttamente accessibili sulla piattaforma.

DAZN sbarca in 200 paesi con la boxe

I primi incontri saranno disponibili già a partire da questo mese, con incontri che si protrarranno da dicembre a gennaio 2021. Nello specifico, il 4 dicembre il pugile Billy Joe Saunders cercherà di difendere il titolo WBO contro Martin Murray, mentre il 12 dicembre Anthony Joshua combatterà contro il bulgaro Kubrat Pulev. A questo, il 18 dicembre, seguirà un incontro molto atteso fra Gennady “GGG” Golovkin e Kamil Szeremeta, mentre l’inizio del nuovo anno si aprirà con un incontro fra Ryan García ed il campione olimpico Luke Campbell per il titolo WBC dei pesi leggeri.

La nuova programmazione sarà inizialmente accompagnata da un’offerta davvero niente male che vede il costo mensile pari ad 1.99 euro, in attesa di nuovi sport in arrivo sulla piattaforma a partire dal prossimo anno.