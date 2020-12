Acer lancia le Offerte di Natale con sconti fino al 15% su notebook e accessori

Archiviate le promozioni del Black Friday e del Cyber Monday, Acer non fa pause e lancia subito le Offerte di Natale: si tratta di un’iniziativa che prevede uno sconto dal 10 al 15% in base alla quantità di prodotti acquistati, tra i quali è possibile trovare notebook, monitor, tablet e accessori.

Ecco le Offerte di Natale di Acer con sconti fino al 15%

Le Offerte di Natale di Acer sono disponibili sul sito ufficiale del produttore e lo saranno fino al 20 dicembre 2020. Riguardano principalmente PC, monitor, tablet e accessori e funzionano in questo modo:

10% di sconto acquistando 2 prodotti a scelta

acquistando 2 prodotti a scelta 12% di sconto acquistando 3 prodotti a scelta

acquistando 3 prodotti a scelta 15% di sconto acquistando 4 o più prodotti a scelta

Lo sconto in questione verrà applicato direttamente sul totale nel carrello e permetterà di risparmiare cifre interessanti. Non è necessario spendere migliaia e migliaia di euro acquistando più notebook e PC, è possibile semplicemente abbinare accessori come tastiere e mouse. Ecco alcuni dei prodotti aderenti:

Effettuando l’ordine entro il 20 dicembre sarà possibile riceverlo entro Natale con consegna gratuita e possibilità di reo fino a 30 giorni. Per scoprire tutti i prodotti Acer aderenti alla promozione Offerte di Natale non dovete fare altro che seguire il link qui sotto. Avete già in mente come sfruttare gli sconti fino al 15%?

